Lancement de l'application Savi pour se protéger contre la fraude par IA

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Lancement de l'application Savi pour se protéger contre la fraude par IA

Alors que l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle (AI) se multiplie dans le monde technologique, une nouvelle solution en cybersécurité a vu le jour. La startup Savi Security a présenté une application mobile visant à protéger les utilisateurs contre les fraudes complexes basées sur l'AI, notamment les menaces comme la falsification vocale et le kidnapping virtuel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Ce projet a été fondé par les frères Patrick et Ryan Coughlin, qui possèdent une vaste expérience dans le domaine. Patrick a occupé des postes de direction dans la sécurité chez Cisco et Splunk, tandis que Ryan a travaillé sur des produits grand public chez des géants comme Apple et Spotify. L'application Savi a été officiellement lancée pour les plateformes iPhone et Android, et le projet a déjà réussi à lever 7 millions de dollars auprès d'investisseurs menés par Acrew Capital.

Une idée née d'une tragédie personnelle

La création de Savi Security a été motivée par un incident survenu dans la famille des fondateurs. La mère de Patrick Coughlin a reçu un appel d'un inconnu, et le numéro de sa fille s'affichait sur l'écran. Grâce à l'AI, la voix et les cris de sa fille avaient été falsifiés de manière si réaliste que la mère n'a pas douté de l'appel. Les fraudeurs ont prétendu avoir kidnappé sa fille et ont exigé de l'argent immédiatement.

Par un heureux hasard, la mère ne s'est pas laissée déstabiliser et a rappelé sa fille, découvrant qu'elle était en sécurité. Cet événement a fait réfléchir Patrick : les méthodes complexes de cyberattaques, autrefois réservées aux gouvernements ou aux grandes entreprises, sont désormais utilisées contre des citoyens ordinaires, y compris les personnes âgées.

Comment fonctionne la protection technologique ?

L'application Savi protège les utilisateurs contre les contenus suspects reçus par SMS, e-mail et appels téléphoniques. Le système analyse les données entrantes en temps réel pour vérifier la présence d'éléments d'AI ou de signes de fraude. Cela est particulièrement crucial pour lutter contre les attaques "Deepfake" réalisées par clonage de la voix de proches.

En Ouzbékistan également, des cas de falsification de messages vocaux de connaissances via Telegram et d'autres messageries pour demander de l'argent sont de plus en plus fréquents. Des applications comme Savi pourraient devenir un outil essentiel pour assurer la sécurité numérique non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, y compris en Asie centrale.

Les experts soulignent que les cybercriminels peuvent désormais cloner parfaitement la voix de n'importe qui à partir de quelques secondes d'enregistrement vidéo ou audio récupérées sur les réseaux sociaux. L'équipe de Savi Security vise à se placer du côté des utilisateurs dans cette course technologique pour leur offrir un "bouclier" fiable.

SaviIntelligence ArtificielleCybersécuritéStartupDeepfake
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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