Le club espagnol de l'Atlético de Madrid prépare l'un des coups les plus retentissants du mercato estival. Les Madrilènes ont fait de l'attaquant égyptien Mohamed Salah, devenu agent libre après la fin de son contrat avec Liverpool, leur cible prioritaire. Ce transfert devrait non seulement renforcer l'attaque du club, mais aussi consolider sa réputation sur la scène européenne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Fichajes, la direction de l'Atlético et l'entraîneur Diego Simeone considèrent Mohamed Salah comme le successeur idéal d'Antoine Griezmann, qui a quitté le club. Bien que le joueur soit actuellement agent libre, le club madrilène devra débourser une somme importante pour son salaire et son contrat personnel. Néanmoins, le directeur sportif et la cellule de recrutement du club ont conclu que l'expérience et la mentalité de gagnant de la star égyptienne sont indispensables à l'équipe.

L'objectif principal de l'été pour Simeone

Diego Simeone considère le transfert de Mohamed Salah comme la recrue la plus importante de cet été. Selon l'entraîneur, l'attaquant, qui a évolué à un haut niveau pendant neuf saisons en Premier League, peut considérablement augmenter la créativité et le tranchant de l'attaque de l'Atlético de Madrid. En particulier, le leadership de Salah devrait s'avérer décisif lors des matchs cruciaux de la Ligue des Champions.

Comme le rapporte Goal.com, Mohamed Salah, âgé de 33 ans, serait lui-même intéressé par la poursuite de sa carrière dans le championnat espagnol. Il souhaite maintenir sa forme optimale en jouant dans l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe. Cela crée une bonne opportunité pour l'Atlético de Madrid, malgré les offres astronomiques provenant des clubs d'Arabie saoudite.

Actuellement, la direction du club madrilène prépare un projet de contrat attractif pour le joueur. Il est indiqué que Diego Simeone participera personnellement aux négociations pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre son projet. Le club prévoit d'intégrer Salah à l'équipe avant le début de la préparation de la nouvelle saison.

Si ce transfert se concrétise, il deviendra l'un des plus importants de l'Atlético de Madrid ces dernières années. L'arrivée de Mohamed Salah apportera sans aucun doute de grands avantages au club, non seulement sur le terrain, mais aussi en termes de marketing et de marque. Avec l'aide de Mohamed Salah, les Madrilènes visent à lutter pour les titres majeurs, non seulement en Liga, mais aussi sur la scène internationale.