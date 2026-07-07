Des sites de l'armée américaine victimes d'une cyberattaque : des hackers laissent des messages politiques

Deux ressources web officielles de l'armée américaine dédiées à l'IA et à l'innovation ont été la cible d'une cyberattaque. Des hacktivistes inconnus ont infiltré le système pour modifier les pages d'erreur (404 error) des sites, y publiant des déclarations politiques concernant l'ancien président américain Donald Trump et l'indépendance des Kurdes. Cet incident souligne la persistance des problèmes de sécurité au sein des systèmes fédéraux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Le chercheur en sécurité Ronald Lovelace a indiqué à Cyberscoop que l'attaque visait les sites de l'Open Innovation Lab et de l'AI Integration Center. Ces centres testent et intègrent des technologies avancées et des solutions d'IA pour l'armée américaine. Bien que les hackers n'aient pas touché aux pages principales, ils ont réussi à modifier les pages d'erreur qui apparaissent lors de l'accès à des liens inexistants.

Les pages modifiées contenaient de graves accusations contre Donald Trump, notamment des allusions à ses liens avec l'affaire Jeffrey Epstein. Les messages mentionnaient également l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barrack, et appelaient au soutien des Kurdes sous le slogan « Kurdistan libre ». Le groupe à l'origine de l'attaque a qualifié ses actions de protestation politique.

Vulnérabilités de sécurité et système WordPress

Selon les analyses préliminaires, ces sites de l'armée américaine fonctionnent sur la plateforme populaire WordPress. Les experts soulignent que les hackers exploitent souvent des plugins obsolètes ou des points d'entrée mal protégés sur cette plateforme. Bien que la modification de la page d'erreur (defacement) puisse sembler mineure techniquement, elle témoigne de la fragilité de la cybersécurité des ressources gouvernementales.

Pour l'instant, aucune information n'indique que des données confidentielles ou des documents classifiés sur les technologies militaires aient été volés. Les représentants du département de la Défense des États-Unis s'abstiennent de tout commentaire officiel, mais les responsables de l'armée ont confirmé que les problèmes sur les sites ont été résolus et qu'une enquête a été ouverte.

Il convient de noter que le nombre de cyberattaques contre les agences fédérales américaines a augmenté cette année. Auparavant, des hacktivistes avaient infiltré les systèmes du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, publiant des milliers de contrats liés aux processus d'expulsion. De tels incidents nuisent non seulement à la réputation politique, mais peuvent également constituer une menace grave pour la sécurité nationale.

Les experts en cybersécurité recommandent aux organisations gouvernementales de mettre à jour régulièrement leurs ressources web et d'être prudentes lors de l'utilisation de plugins tiers. Cet incident sur les sites de l'armée américaine prouve une fois de plus à quel point les hacktivistes peuvent utiliser efficacement l'espace numérique à des fins politiques.