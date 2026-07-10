Ariel Rider Mudd 72V : un nouveau vélo électrique avec un couple supérieur à celui d'une Lada Vesta

Alors que le marché des véhicules électriques se développe rapidement, Ariel Rider a dévoilé son nouveau modèle Mudd 72V. Bien que cet appareil ressemble à un vélo, ses capacités techniques le rapprochent davantage des motos électriques légères. Le nouveau modèle attire l'attention des experts non seulement par sa vitesse, mais aussi par sa puissance inhabituelle pour sa catégorie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale particularité du Mudd 72V réside dans son moteur de roue arrière refroidi par huile. La puissance nominale du moteur est de 3500 W, tandis qu'en crête, elle peut atteindre 8000 W. Le fabricant affirme que l'appareil génère un couple allant jusqu'à 330 N·m. À titre de comparaison, le couple maximal d'une Lada Vesta équipée d'un moteur de 1,8 litre est de 170 N·m, ce qui signifie que le nouvel e-bike est presque deux fois plus puissant.

Vitesse et autonomie

Selon les informations d'ixbt.com, ce vélo électrique peut atteindre une vitesse de 105 km/h. Une telle performance est suffisante pour la circulation urbaine, permettant au conducteur de se déplacer avec assurance dans le flux automobile. L'appareil est équipé d'une batterie de 2,8 kWh, offrant une autonomie allant jusqu'à 200 kilomètres avec une seule charge.

Il convient de noter que l'autonomie réelle peut varier en fonction du poids du conducteur, du relief de la route, du mode de conduite choisi et des conditions météorologiques. Néanmoins, le Mudd 72V reste un vélo par son format, car il est équipé d'un système de pédalage complet. Cela permet de continuer à avancer même si la batterie est déchargée.

Construction et sécurité

La base de l'appareil est constituée d'un cadre en aluminium robuste conçu pour supporter jusqu'à 181 kg. Pour assurer le confort de conduite, les solutions techniques suivantes ont été utilisées :

Suspension arrière à quatre barres avec amortisseur pneumatique DNM ;

Fourche avant avec un débattement de 100 mm ;

Pneus de 24 pouces de large ;

Freins hydrauliques à quatre pistons installés sur les roues avant et arrière.

Les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes principaux selon le scénario de conduite : Eco, Sport et Boost. Chaque mode propose six niveaux d'assistance au pédalage, permettant au conducteur de gérer l'effort physique selon ses préférences.

Le prix de l'Ariel Rider Mudd 72V est fixé à 2800 dollars. Dans le contexte actuel, de tels véhicules peuvent constituer une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent éviter les embouteillages urbains et privilégier une mobilité écologique. Sa vitesse élevée et sa batterie longue portée offrent un confort supplémentaire, notamment pour les services de livraison ou les trajets longue distance.