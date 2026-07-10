La startup parisienne Gradium lève 100 millions de dollars avec le soutien de NVIDIA

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La startup parisienne Gradium lève 100 millions de dollars avec le soutien de NVIDIA

Gradium, une startup française développant des technologies vocales basées sur l'IA, a clôturé avec succès son premier tour de table. L'entreprise a réussi à lever un total de 100 millions de dollars avec la participation de géants technologiques comme NVIDIA. Cet événement témoigne de la croissance rapide du marché européen de l'IA et de la demande croissante pour les interfaces vocales. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Gradium avait initialement lancé ses activités en décembre dernier avec un investissement de 70 millions de dollars. Lors de cette nouvelle étape, outre NVIDIA, des investisseurs influents tels qu'Eric Schmidt et Xavier Niel ont également soutenu le projet. Ces fonds permettront à l'entreprise de renforcer sa position sur le marché mondial et d'étendre son infrastructure technologique.

Concurrence mondiale et nouveaux horizons

La direction de l'entreprise a annoncé qu'une partie des fonds levés sera consacrée à l'ouverture d'un nouveau bureau dans la région de la baie de San Francisco (Bay Area) aux États-Unis. Cette étape stratégique facilitera une collaboration étroite avec des leaders du secteur tels qu'Anthropic, Google, Meta et OpenAI, tout en attirant les talents les plus prometteurs. Bien que Paris soit le centre européen de l'IA, une présence dans la Silicon Valley est essentielle pour une reconnaissance mondiale.

Le fondateur de Gradium, Neil Zeghidour, est un chercheur expérimenté ayant travaillé auparavant au sein de structures comme Google Brain, DeepMind et Facebook. L'équipe qu'il dirige travaille actuellement sur la création de modèles vocaux à ultra-faible latence (low latency). Cette technologie élimine les pauses gênantes lors des interactions avec l'IA, rendant la conversation aussi proche que possible d'un échange humain naturel.

Position dans l'industrie et partenariats

La concurrence sur le marché de l'IA vocale est actuellement très intense. Gradium devra rivaliser avec des acteurs majeurs tels qu'ElevenLabs et le projet Gemini de Google. Néanmoins, la startup française a réalisé des progrès significatifs en peu de temps. Notamment, le célèbre constructeur automobile français Renault est déjà devenu client de Gradium.

Selon ixbt.com, les solutions technologiques de Gradium deviennent attrayantes non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour les grandes entreprises industrielles. La rapidité et la précision des assistants vocaux devraient révolutionner l'industrie automobile, le service client et le contrôle des appareils intelligents à l'avenir. L'intérêt de NVIDIA pour ce projet témoigne du fort potentiel des capacités de calcul et des algorithmes de la startup.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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