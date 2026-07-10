Slate Auto, soutenu par Jeff Bezos, s'associe à Crayola

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Slate Auto, soutenu par Jeff Bezos, s'associe à Crayola

Slate Auto, une nouvelle startup sur le marché des véhicules électriques financée par le milliardaire Jeff Bezos, continue de présenter ses premiers produits avec un style unique. En misant sur la simplicité et la personnalisation selon les préférences du client, l'entreprise a établi un partenariat avec la célèbre marque de crayons Crayola pour décorer ses nouveaux véhicules électriques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Le concept principal proposé par Slate Auto est que l'acheteur acquiert pour 24 950 dollars un véhicule électrique de base non peint, de couleur grise. La voiture offre une autonomie de 205 miles (environ 330 km) et est dépourvue de complexités technologiques inutiles. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent personnaliser le design de la voiture selon leurs goûts grâce à des revêtements en vinyle spéciaux (wraps).

Éclat des couleurs et nouveau partenariat

Dans le cadre du partenariat avec Crayola, Slate Auto a présenté cinq revêtements de voiture aux couleurs exclusives. La gamme comprend des teintes emblématiques de la marque telles que Cerulean (bleu), Fern (vert), Jersey Tomato (rouge), Razzmatazz (rose foncé) et Dandelion (jaune). Selon ixbt.com, le prix de ces revêtements colorés spéciaux est de 1 549,99 dollars.

Les clients qui achètent ce pack bénéficient non seulement d'une apparence extérieure unique, mais aussi d'accessoires supplémentaires. En particulier, un porte-clés de la marque Crayola assorti à la couleur de la voiture ainsi qu'un élément artistique spécial à installer sur le tableau de bord, appelé "Slatelet", sont fournis. Cette initiative vise à présenter la voiture non pas comme un simple moyen de transport, mais comme une œuvre d'art personnelle.

Anna Roca, responsable des partenariats mondiaux chez Crayola, a souligné que ce projet est la première collaboration de l'histoire de la marque liée à l'industrie automobile. Les représentants de Slate Auto ont exprimé leur volonté de travailler sur de nouveaux designs avec d'autres créateurs et entreprises à l'avenir. Actuellement, l'entreprise travaille sur un projet similaire avec l'artiste new-yorkais Max Kolo.

Position sur le marché et perspectives

Slate Auto est encore très jeune dans l'industrie automobile. L'entreprise a annoncé ses activités en avril 2025 et n'a pas encore commencé à livrer ses premiers produits aux clients. Néanmoins, son prix abordable et ses possibilités de personnalisation de haut niveau attirent l'attention de nombreux investisseurs et consommateurs.

La politique tarifaire de l'entreprise est également remarquable :

  • Camionnette de base à deux places — 24 950 dollars ;
  • Modification en version SUV cinq places — 29 950 dollars ;
  • Revêtements en vinyle de différentes couleurs et accessoires — prix séparé.
L'arrivée de tels véhicules électriques abordables et économiques pourrait jouer un rôle important à l'avenir dans la réduction des coûts de transport urbain et de logistique. Bien que Slate Auto soit actuellement concentré sur le marché américain, le soutien d'investisseurs majeurs comme Jeff Bezos augmente la probabilité que le projet atteigne une échelle mondiale.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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