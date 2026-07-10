Erreurs dans le monde des startups : un investisseur ayant financé plus de 500 projets partage son expérience

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Erreurs dans le monde des startups : un investisseur ayant financé plus de 500 projets partage son expérience

Charles Hudson, fondateur et associé directeur de Precursor Ventures, fort de plus de dix ans d'expérience dans l'écosystème des startups, a investi dans plus de 500 entreprises. Dans une interview accordée au projet Build Mode, il a évoqué les erreurs majeures commises par les jeunes entrepreneurs aujourd'hui et l'évolution des règles de levée de fonds. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Hudson souligne que la conjoncture du marché a radicalement changé et que les anciens « manuels » ne fonctionnent plus. En particulier, la croissance sans précédent dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) a accru les exigences des investisseurs. Désormais, même les entreprises affichant une croissance multipliée par deux ou trois dans d'autres secteurs peuvent être jugées « bonnes, mais pas excellentes » par les investisseurs. Cela exige une approche encore plus créative de la part des fondateurs.

Valorisation élevée et risque de « captivité »

De nombreux fondateurs de startups cherchent à obtenir la valorisation la plus élevée possible pour leur entreprise. Bien que cela semble utile pour attirer l'attention des médias et renforcer leur prestige auprès d'autres investisseurs, Hudson considère cela comme un risque sérieux. Selon lui, une valorisation trop élevée peut rendre le fondateur « prisonnier » de sa propre entreprise.

« Vous levez une somme importante et convainquez les gens d'objectifs ambitieux. Les investisseurs n'attendent pas seulement un retour sur investissement, ils attendent que vous construisiez quelque chose à la hauteur du capital investi », déclare Hudson. C'est pourquoi les fondateurs doivent évaluer leurs capacités de manière réaliste et déterminer avec qui ils sont prêts à travailler au cours des 10 prochaines années.

À quoi faut-il faire attention lors du choix d'un investisseur ?

Lors du processus de levée de fonds, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement l'investisseur qui vous choisit, mais que vous choisissez également l'investisseur. Hudson recommande de vérifier les promesses des investisseurs concernant le recrutement, la stratégie de mise sur le marché (GTM) et les connexions avec d'autres plateformes. Pour ce faire, discuter avec les fondateurs d'autres startups du portefeuille de cet investisseur est la méthode la plus efficace.

Le capital-risque ne convient pas à tous les types d'entreprises. Selon Hudson, le capital-risque ne devrait être orienté que vers des projets capables de couvrir les coûts de tout un fonds. Souvent, de bons projets commerciaux ne peuvent pas assurer une croissance à l'échelle du capital-risque, et c'est tout à fait normal.

Actuellement, les investisseurs comparent les startups non seulement aux performances de l'année précédente, mais aussi aux entreprises d'AI qui connaissent la croissance la plus rapide de l'histoire. Cela montre à quel point la concurrence dans le monde des startups s'est intensifiée. Selon ixbt.com, dans de telles conditions, seuls les projets qui ont correctement compris les besoins du marché et ont su choisir un partenaire stratégique peuvent réussir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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