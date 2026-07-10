Meta présente le modèle Muse Spark 1.1 : Une nouvelle ère pour la programmation

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Meta présente le modèle Muse Spark 1.1 : Une nouvelle ère pour la programmation

La course sur le marché de l'IA atteint une nouvelle étape. La société Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a officiellement annoncé son modèle multimodal Muse Spark 1.1 doté de fonctions d'agent. Cette technologie est axée sur le travail direct avec le code source et l'automatisation des flux de travail numériques complexes, se positionnant comme un concurrent sérieux face aux produits de géants comme OpenAI et Anthropic. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'avantage principal du modèle Muse Spark 1.1 réside dans sa capacité de raisonnement logique multi-étapes. Selon les représentants de Meta, le système peut non seulement écrire du code simple, mais aussi accomplir des tâches complexes telles que l'implémentation de nouvelles fonctionnalités dans de grands systèmes d'entreprise, la correction de bugs et la migration de bases de code d'une plateforme à une autre. Cela devrait alléger considérablement le travail quotidien des développeurs.

Concurrence et politique tarifaire

Bien que Meta ait pris un peu de retard dans ce domaine, l'entreprise vise à attirer les utilisateurs avec des prix abordables. Selon les informations de l'agence Reuters, le coût d'utilisation de Muse Spark 1.1 est fixé à 1,25 dollar par million de jetons d'entrée et 4,25 dollars pour les jetons de sortie. Ce chiffre est presque égal ou légèrement supérieur à celui des modèles Claude Haiku 4.5 d'Anthropic et GPT-5.6 Luna d'OpenAI.

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a accordé une attention particulière à ce lancement. Il a même publié un message sur son compte X (anciennement Twitter) pour la première fois depuis plusieurs années. Zuckerberg a qualifié Muse Spark 1.1 d'« outil d'agent et de programmation puissant à bas prix » et a laissé entendre que des modèles encore plus avancés seraient présentés prochainement.

Capacités technologiques

Selon la déclaration officielle publiée sur le blog de l'entreprise, le nouveau modèle affiche une grande efficacité dans les domaines suivants :

  • Réalisation de planifications complexes entre des applications et services tiers ;
  • Gestion de migrations de code à grande échelle ;
  • Automatisation des flux de travail numériques (workflows) ;
  • Utilisation autonome de l'interface informatique et contrôle des équipements.
Cette semaine a été extrêmement productive pour le monde de l'IA. En plus de Muse Spark 1.1, Meta a également présenté Muse Image, un modèle spécialisé dans la création d'images. Parallèlement, OpenAI a dévoilé sa nouvelle famille GPT-5.6 et xAI a présenté une version mise à jour du modèle Grok. Dans ce contexte de concurrence intense, Meta tente de prendre le leadership grâce à sa stratégie d'ouverture et d'accessibilité.

En conclusion, le lancement de Muse Spark 1.1 élargit les options de choix pour les clients entreprises. Désormais, les entreprises ne seront plus limitées à ChatGPT ou Claude et pourront également utiliser les capacités d'agent de Meta. Cela contribuera à son tour à rendre les technologies d'IA plus abordables et plus populaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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