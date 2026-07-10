Le conflit entre OpenAI et le New York Times : Le géant de l'IA accusé de dissimulation de preuves

Le New York Times et la rédaction de The Daily News, parmi les publications les plus influentes au monde, ont formulé de nouvelles accusations graves dans le cadre du procès en cours contre OpenAI. Les plaignants affirment que le créateur de ChatGPT a dissimulé sa capacité à rechercher des documents protégés par le droit d'auteur dans ses bases de données d'entraînement et a délibérément détruit des preuves qui auraient dû être présentées au tribunal. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Au cœur de cette bataille juridique qui dure depuis deux ans se trouve l'allégation selon laquelle OpenAI a entraîné illégalement ses modèles d'IA sur le contenu des médias. Jusqu'à présent, l'entreprise soutenait qu'il était techniquement impossible de rechercher des documents spécifiques dans son immense base de données et que cela contrevenait à la confidentialité des utilisateurs. Cependant, de nouvelles informations remettent en question ces affirmations.

Projets secrets et base de données cachée

Selon les témoignages présentés au tribunal, l'ingénieur d'OpenAI, Vinnie Monaco, a révélé que l'entreprise avait déjà mis en place des systèmes de recherche internes pour vérifier les violations du droit d'auteur dans son corpus d'entraînement. En particulier, il est indiqué que l'entreprise a surveillé le degré de reproduction des textes originaux dans les réponses de ChatGPT à l'aide d'un ensemble d'outils appelé « Project Giraffe » et de filtres spéciaux.

En outre, il a été révélé qu'avant l'introduction de la plainte, OpenAI avait constitué une base de données d'environ 78 millions de conversations non personnalisées. Cette base a été utilisée pour analyser dans quelle mesure l'IA exploite la propriété intellectuelle d'autres publications. Selon les avocats des médias, OpenAI a délibérément rendu difficile la présentation des données qu'elle avait déjà collectées et analysées.

Destruction de preuves et pression sur le tribunal

Le New York Times affirme qu'OpenAI, malgré une ordonnance du tribunal, a supprimé des milliards de réponses de ChatGPT et a fourni des échantillons de données inutilisables. Les plaignants demandent au juge de prendre des mesures disciplinaires contre OpenAI, notamment en déclarant non fiables les 20 millions d'échantillons de conversations fournis par l'entreprise.

La déclaration du groupe d'avocats dirigé par Ian B. Crosby indique que si OpenAI considérait ses actions comme légales, elle n'aurait pas tenté de cacher la vérité. Cette situation a remis à l'ordre du jour la question de l'attitude des géants technologiques envers le droit d'auteur et leur responsabilité devant la justice.

Le porte-parole d'OpenAI, Drew Pusateri, a catégoriquement rejeté ces accusations. Selon lui, la position du New York Times s'affaiblissant, ils tentent de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs. L'entreprise a souligné qu'elle continuerait à protéger la confidentialité de ses utilisateurs et les principes du « fair use ».

Ce procès devrait constituer un précédent important non seulement pour OpenAI, mais pour toute l'industrie de l'IA. Si le tribunal tranche en faveur des publications, cela pourrait radicalement modifier les procédures de collecte de données pour les modèles génératifs à l'avenir.