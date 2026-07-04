Une puissante tempête magnétique frappe la Terre : les scientifiques alertent

Une puissante tempête magnétique de niveau G3.33 est observée sur la planète Terre. Les spécialistes soulignent qu'il s'agit de la deuxième perturbation géomagnétique la plus puissante enregistrée depuis début 2026, liée à une intensification brutale de l'activité solaire.

Selon les données du Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, la tempête magnétique a commencé près d'une journée plus tard que les prévisions initiales.

Selon les scientifiques, le champ magnétique terrestre a été sous l'influence des flux de plasma émis par le Soleil au cours des dernières 24 heures. La première vague de ces flux est arrivée sur Terre le 3 juillet vers 16h00, heure locale.

Le changement décisif a été observé dans la nuit du 3 au 4 juillet. C'est à ce moment que la vitesse du vent solaire a brusquement augmenté et que la direction du champ magnétique interplanétaire a changé. Il en a résulté une puissante tempête géomagnétique de niveau G3.33.

Les spécialistes rappellent que les éruptions solaires sont classées en catégories A, B, C, M et X selon la puissance de leur rayonnement X. De telles tempêtes géomagnétiques puissantes peuvent, dans certains cas, provoquer des perturbations dans les réseaux électriques et les systèmes de communication, ainsi qu'affecter les routes de migration des oiseaux et de certains animaux.

De plus, lors de telles périodes d'activité géomagnétique, l'élargissement des zones où les aurores polaires sont observées n'est pas non plus à exclure. Les scientifiques ont indiqué qu'ils surveillent en permanence l'activité solaire et contrôlent l'évolution de la situation.