Google commence à étiqueter les publicités créées avec l'intelligence artificielle

Google, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a introduit une nouvelle fonctionnalité visant à accroître la confiance des utilisateurs et à assurer la transparence du contenu numérique. Désormais, si les publicités sur la plateforme sont créées à l'aide de l'intelligence artificielle (AI), une information spécifique sera fournie. Cette étape n'est pas seulement une innovation technologique, mais une action importante pour protéger les consommateurs contre les contenus visuels trompeurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les technologies d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui aux entreprises de présenter leurs produits dans divers environnements, de préparer des bannières publicitaires de qualité sans séances photo professionnelles et d'économiser considérablement sur les coûts. Cependant, cette situation peut donner aux consommateurs une fausse impression de l'apparence réelle du produit. Selon ixbt.com, bien que Google interdise les publicités trompeuses et mensongères, les contenus modifiés numériquement par l'AI soulevaient toujours des questions.

Un nouveau pas vers la transparence

Jusqu'à présent, Google exigeait uniquement la divulgation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les publicités politiques et électorales. Désormais, cette règle s'applique à tous les types de publicités commerciales. La nouvelle fonctionnalité apparaîtra dans les publicités diffusées sur Google Search, YouTube et Google Discover. Les utilisateurs peuvent accéder à la section "My Ad Center" en cliquant sur les trois points ou sur l'icône d'information à côté de la publicité.

Dans ce panneau, en plus de bloquer la publicité, de la signaler ou d'obtenir des informations sur l'annonceur, les utilisateurs verront désormais une nouvelle option intitulée "Comment cette publicité a été créée". C'est précisément ici qu'il sera indiqué si des algorithmes d'intelligence artificielle ont été utilisés pour créer ou modifier le contenu. Cela permet également aux utilisateurs, y compris ceux d'Ouzbékistan, de vérifier l'authenticité du contenu dans le cadre des services mondiaux.

Système de contrôle automatique et manuel

Selon Google, si les annonceurs créent des publicités en utilisant les outils d'AI générative de l'entreprise, le système ajoutera automatiquement l'étiquette "Créé avec l'AI". Ce processus est entièrement automatisé et ne nécessite aucune intervention humaine. Cependant, si le contenu est préparé à l'aide de programmes externes ou d'autres plateformes d'AI, la responsabilité incombe à l'annonceur.

Dans de tels cas, les annonceurs devront utiliser le nouvel élément de contrôle pour indiquer eux-mêmes la participation de l'intelligence artificielle. Il convient de noter que Google ne vérifie pas encore de manière indépendante si le contenu créé par des sources externes est généré par l'AI. De plus, selon les exigences de la législation locale de certains pays, ces publicités peuvent également être marquées avec des étiquettes obligatoires spécifiques.

Cette innovation devrait établir de nouvelles normes dans le domaine du marketing numérique. À une époque où l'intelligence artificielle fusionne l'art visuel et le commerce, le droit de l'utilisateur à savoir ce qui est réel et ce qui est généré devient une priorité. Google prévoit de déployer cette fonctionnalité progressivement dans le monde entier.