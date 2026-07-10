Les Chemins de fer russes (RJD) ont commencé la construction d'un polygone d'essai spécial dans le cadre du projet de nouvelle ligne à grande vitesse (VSM) reliant Moscou et Saint-Pétersbourg. Ce projet servira à tester la sécurité et la durabilité des trains de haute technologie, qui devraient transformer radicalement la logistique des transports dans la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La section expérimentale en cours de construction sur le tronçon Sablino – Tosno, dans la région de Leningrad, mesure près de 1200 mètres de long. Selon ixbt.com, ce polygone permettra d'étudier en détail l'impact des trains sur les éléments de l'infrastructure lors de déplacements à des vitesses supérieures à 200 km/h. Les experts analyseront la pression exercée par le train non seulement sur les rails, mais aussi sur les couches de sol.

Technologies innovantes et voies sans ballast

L'un des principaux axes des tests est l'évaluation de la construction de voies sans ballast. Au lieu du gravier ou des couches utilisés dans les chemins de fer traditionnels, des dalles monoblocs ou des systèmes spéciaux sont utilisés ici. Cette méthode est cruciale pour assurer la solidité et la planéité de la voie pour les trains à grande vitesse.

De plus, des fixations de rails innovantes et des aiguillages uniques seront testés sur le site. Le nouveau type d'aiguillage, d'une longueur de 118 mètres, est contrôlé par huit actionneurs électriques. Cette technologie permet aux trains de circuler dans la direction principale à 400 km/h et sur les voies latérales à 120 km/h.

Système de contrôle et de surveillance numérique

Pour surveiller l'état de l'infrastructure en temps réel, plus de 1 500 capteurs seront installés le long du polygone. Ces capteurs, placés aussi bien sous terre que sur les parties supérieures de la structure, enregistreront toutes les vibrations et changements. Un complexe matériel-logiciel spécial, sans équivalent au sein des Chemins de fer russes, a été développé pour gérer le système.

En attendant que les nouveaux trains à grande vitesse soient prêts, tous les processus de test seront effectués à l'aide des trains "Sapsan" actuels. Des capteurs spéciaux seront également installés sur les trains pour étudier la dynamique de mouvement. Pour information, le premier train à grande vitesse russe est conçu pour atteindre 400 km/h et ses éléments de carrosserie sont actuellement en cours d'assemblage.

Compte tenu du fait que des chemins de fer à grande vitesse, notamment les trains "Afrosiyob", sont déjà en service en Ouzbékistan, de telles innovations technologiques dans les régions voisines sont intéressantes pour l'expérience d'ingénierie régionale. Si ce projet en Russie aboutit, une réduction significative du temps de transport des passagers est attendue à l'avenir.