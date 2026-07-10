Les moniteurs LG et Alienware installent des logiciels publicitaires sur Windows sans autorisation

Une nouvelle controverse technologique entoure les grandes marques de moniteurs LG et Alienware. Il s'avère que certains modèles de ces entreprises installent automatiquement des applications spécifiques sur le système d'exploitation Windows sans le consentement de l'utilisateur. Cette situation entraîne non seulement une consommation des ressources système, mais aussi l'apparition de publicités inattendues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le problème a été signalé pour la première fois par des utilisateurs du réseau social Reddit. En particulier, un utilisateur sous le pseudonyme Mags_Smash a remarqué que des notifications publicitaires pour l'antivirus McAfee, qu'il n'avait jamais installé, commençaient à apparaître sur son ordinateur. Après vérification du système, il a été déterminé que la cause était le programme LG Monitor App Installer, apparu après la connexion d'un nouveau moniteur LG.

Selon les informations d'ixbt.com, lors de la connexion de moniteurs tels que le LG UltraGear 27GP83B et le LG UltraGear 27GN800, le système Windows télécharge automatiquement l'application identifiée sous "9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp" via Microsoft Store et Windows Update. Le plus surprenant est que ce processus ne demande aucune confirmation de la part de l'utilisateur. Les outils Reliability Monitor et Event Viewer de Windows ont enregistré cette installation effectuée de manière arbitraire.

Non seulement LG, mais aussi Alienware et Dell sont mis en cause

Au cours des discussions, il est apparu que cette pratique n'est pas propre à la marque LG. Des propriétaires de moniteurs Dell et Alienware ont également signalé des situations similaires. Les experts comparent cela à l'installation automatique du logiciel Armory Crate sur les cartes mères Asus. Cependant, dans le cas des moniteurs, l'apparition de logiciels publicitaires tiers (bloatware) a suscité de vives protestations de la part des utilisateurs.

La suppression de ce logiciel pose également des difficultés particulières. L'application LG Monitor App ne peut pas être désinstallée de manière standard via Microsoft Store. Pour l'instant, les utilisateurs conseillent comme solution de désactiver ce programme dans les paramètres de démarrage (startup) ou d'interdire le téléchargement des métadonnées liées aux périphériques via la stratégie de groupe (Group Policy) de Windows.

Pour résoudre complètement le problème, il est nécessaire d'accéder à gpedit.msc et de restreindre le téléchargement automatique via le chemin : Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Système → Installation de périphériques. Certains utilisateurs radicaux proposent même de bloquer complètement Microsoft Store. Pour l'instant, les fabricants n'ont pas fait de déclaration officielle à ce sujet.

Cette nouvelle est également pertinente pour les utilisateurs, car les moniteurs de la série LG UltraGear sont très populaires. Si vous voyez apparaître des publicités inattendues, il est recommandé de vérifier si des applications LG ou Dell inconnues sont présentes sur votre système. De telles installations "cachées" peuvent nuire à la sécurité des données personnelles et à la stabilité du système.