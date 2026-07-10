Vol mystérieux de médicaments amaigrissants d'une valeur de 1,3 million de dollars au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, trois criminels ont été condamnés à de la prison pour le vol de 1,3 million de dollars (944 544 livres sterling) du célèbre médicament amaigrissant «Mounjaro» dans un centre pharmaceutique. C'est ce qu'a rapporté The Telegraph .

Selon l'enquête, Mark Harding (55 ans), Robert Townsend (59 ans) et Peter Costello (44 ans) ont pénétré le 24 janvier dans un site pharmaceutique à St Albans, dans le Hertfordshire, via le système de ventilation, forcé la chambre froide et dérobé les médicaments.

Le 8 juillet, le juge Jonathan Mann a condamné les trois accusés à 5 ans et 3 mois de prison. Les vidéos présentées au tribunal ont montré qu'ils avaient aspergé certaines caméras de surveillance avec de la peinture noire.

Selon l'enquête, le crime était minutieusement planifié. Townsend a fait le guet à l'extérieur et avait repéré les lieux une semaine auparavant. Les trois suspects ont été arrêtés le 11 février.

La police a découvert des milliers de livres sterling cachées aux domiciles de Harding et Townsend. Environ 35 000 livresont été saisies chez Harding, et 19 900 livres chez Townsend. Le tribunal a noté que ces fonds pourraient provenir de la vente des médicaments volés.

La valeur totale des médicaments volés est de 944 544 livres sterling , et ils n'ont pas encore été retrouvés. L'enquête se poursuit.