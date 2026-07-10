Suivez le match France vs Maroc en direct sur notre site

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Suivez le match France vs Maroc en direct sur notre site

Vous pouvez suivre la rencontre entre la France et le Maroc, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, via notre direct commenté.

Le match débutera aujourd'hui à 01h00 au stade de Foxborough. Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions. La France débutera avec Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué et Mbappé.

Le Maroc alignera Bono, Salah-Eddine, Mazraoui, Aguerd, Hakimi, El Aynaoui, Richardson, El Khannouss, Ounahi, Diaz et Talbi.

Nous couvrirons en temps réel les buts, les occasions dangereuses, les cartons, les remplacements et les moments clés de la rencontre sur notre site.

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Facundo Tello sera l'arbitre principal du match d'aujourd'hui.
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Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez les consulter.
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Bienvenue pour le match entre la France et le Maroc ! Suivez les moments forts de la rencontre via notre direct commenté.
FranceMarocMbappéBonoHakimiFIFA 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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