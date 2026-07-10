Suivez le match France vs Maroc en direct sur notre site

Vous pouvez suivre la rencontre entre la France et le Maroc, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, via notre direct commenté.

Le match débutera aujourd'hui à 01h00 au stade de Foxborough. Les deux équipes ont dévoilé leurs compositions. La France débutera avec Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué et Mbappé.

Le Maroc alignera Bono, Salah-Eddine, Mazraoui, Aguerd, Hakimi, El Aynaoui, Richardson, El Khannouss, Ounahi, Diaz et Talbi.

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