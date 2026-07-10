Meta lancera la production de ses puces d'intelligence artificielle de nouvelle génération en septembre

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Meta lancera la production de ses puces d'intelligence artificielle de nouvelle génération en septembre

La société Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, lance la production de masse de ses processeurs d'intelligence artificielle de nouvelle génération afin de réduire sa dépendance aux puces Nvidia et d'optimiser ses coûts. Selon Reuters, qui cite des documents internes, la production devrait débuter en septembre de cette année. Cette étape offre un avantage stratégique à l'entreprise dans un contexte de pénurie mondiale de GPU. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est indiqué qu'au moins l'une des nouvelles puces a passé avec succès une phase de test de six semaines. Dans le cadre de ce projet, Meta collabore avec Broadcom pour la conception, mais le processus de fabrication a été confié à TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde basé à Taïwan. Des géants comme Samsung (mémoire vive), Sandisk (stockage) et Sumitomo Electric (équipements à fibre optique) participent également à la fourniture des composants.

Programme MTIA et approche technologique

Les nouvelles puces ont été développées dans le cadre du programme MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) de Meta, visant principalement à améliorer l'efficacité de l'entraînement des modèles et des algorithmes. Compte tenu de l'évolution rapide de l'IA, les ingénieurs de l'entreprise ont conçu les puces sur une architecture modulaire. Cette approche permet à la technologie de s'adapter rapidement aux nouvelles tâches sans devenir obsolète.

Meta prévoit d'utiliser ces puces pour rendre plus intelligents les algorithmes de recommandation de Facebook et Instagram, ainsi que ses systèmes publicitaires. Bien que l'entreprise continue d'acheter des produits Nvidia et AMD, posséder ses propres solutions permettra d'économiser des milliards de dollars en dépenses d'investissement. Pour rappel, Meta prévoit de dépenser entre 125 et 145 milliards de dollars pour son infrastructure d'IA cette année.

Concurrence et tendance mondiale

La création de puces propriétaires dans la course à l'IA ne se limite pas à Meta. Aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques cherchent à s'affranchir de la domination de Nvidia :

  • OpenAI travaille sur son propre processeur en partenariat avec Broadcom ;
  • Google et Amazon utilisent déjà leurs propres puces d'entraînement et d'inférence ;
  • La startup Anthropic est en négociations avec Samsung pour la production de puces.
Meta mobilise d'immenses puissances de calcul pour entraîner ses modèles d'IA de la série Muse Spark. L'entreprise vise 7 gigawatts cette année et prévoit de doubler ce chiffre l'an prochain. De tels projets démontrent l'importance de l'indépendance non seulement logicielle, mais aussi matérielle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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