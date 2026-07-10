Un instructeur saute de l'avion et laisse son élève seul dans le ciel

Un incident inattendu survenu lors d'un vol d'entraînement en Argentine a choqué le public. Un instructeur de vol expérimenté a quitté l'avion en plein vol, laissant son élève de 22 ans seul dans les airs, contraint d'atterrir par ses propres moyens. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux en se basant sur les informations du parquet.

Il est rapporté que l'incident a eu lieu le 4 juillet dans le ciel de la ville de Toledo, en Argentine. L'instructeur Leandro Andres Bertazzo, qui donnait une leçon de pilotage à bord d'un avion-école Cessna 150G, a dit à son élève Rosario : « Tu sais ce qu'il faut faire, continue », avant de quitter l'avion.

Rosario, titulaire d'une licence de pilote privé, a immédiatement contacté les contrôleurs de l'école de pilotage Flying Parrot à Cordoba. Les experts lui ont donné des instructions d'urgence et, malgré une pression immense, elle a réussi à faire atterrir l'avion-école en toute sécurité sur l'aérodrome.

Le directeur de l'école de pilotage, Eduardo Alvarez, a salué les actions de l'étudiante.

« Elle était sous le choc. Malgré cela, elle a géré la situation avec calme, a fait preuve de professionnalisme et a posé l'avion parfaitement », a-t-il déclaré.

Peu après l'incident, un vol de recherche a été effectué et le corps de l'instructeur a été retrouvé dans une zone rurale de la province de Cordoba. Les autorités ont confirmé son décès.

Le parquet a ouvert une enquête sur l'incident. Les experts ont saisi l'avion pour expertise et étudient toutes les circonstances ayant conduit à l'événement. Au cours de l'enquête, des informations ont émergé selon lesquelles l'instructeur suivait récemment des traitements liés à sa santé mentale. Apparemment, personne d'autre que ses proches n'était au courant.

La direction de l'école de pilotage a souligné que ses collègues et les étudiants n'avaient remarqué aucun signe inquiétant chez l'instructeur. C'est pourquoi cet événement a été une surprise totale pour eux aussi.

Les enquêteurs se concentrent sur un autre aspect important. Ils affirment qu'il n'est pas facile d'ouvrir la porte d'un Cessna 150G en plein vol, ce qui est comparable à l'ouverture de la porte d'une voiture roulant à grande vitesse. Néanmoins, l'appareil n'a pas subi de dommages graves après l'incident, et même sa porte est restée intacte.

Selon les informations, Leandro Andres Bertazzo était un pilote avec de nombreuses années d'expérience, titulaire de licences de pilote de ligne (ATP), de pilote professionnel de première classe et d'instructeur de vol. Au cours de sa carrière, il a également travaillé au Chili voisin. Actuellement, les forces de l'ordre poursuivent leur enquête pour déterminer toutes les circonstances de l'affaire.