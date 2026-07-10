Meta introduit de nouvelles restrictions contre l'enregistrement clandestin via ses lunettes intelligentes

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Meta introduit de nouvelles restrictions contre l'enregistrement clandestin via ses lunettes intelligentes

Meta a publié une mise à jour de sécurité pour ses lunettes intelligentes. Ce logiciel limite considérablement la possibilité d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos à l'insu des personnes environnantes. Désormais, si l'indicateur lumineux intégré à l'appareil est endommagé ou désactivé, la caméra est automatiquement bloquée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le voyant LED situé à l'avant des lunettes intelligentes s'allume lors de l'enregistrement pour avertir les personnes à proximité que la caméra est active. Cependant, selon Ixbt.com, certains utilisateurs ont tenté de mener une surveillance clandestine en désactivant physiquement ce voyant, par exemple en le perçant ou en le recouvrant de peinture. Le nouveau système détecte ces manipulations et arrête le fonctionnement de la caméra.

L'entreprise avait déjà lutté contre de telles manipulations par le passé. Sur les lunettes de deuxième génération, si l'indicateur était recouvert de ruban adhésif ou d'un autre objet, le système le détectait et exigeait le retrait de l'obstacle. Mais les passionnés de technologie ont trouvé des moyens de contourner cette protection. Selon Alex Himel, vice-président des appareils portables chez Meta, l'utilisation illégale des lunettes intelligentes a augmenté avec leur popularité, ce qui a conduit au renforcement des mesures de sécurité.

Préoccupations en matière de confidentialité et interdictions

Cette mise à jour intervient alors que les critiques à l'encontre de Meta se multiplient. Selon les rapports des médias, l'entreprise prévoit d'ajouter une fonction de reconnaissance faciale aux lunettes à l'avenir. De plus, des plaintes concernant l'utilisation de ces appareils pour harceler des femmes ont circulé sur Internet.

En raison des préoccupations liées à la sécurité, des restrictions sur l'utilisation des lunettes intelligentes sont imposées dans certaines régions du monde. Par exemple, ce mois-ci, l'administration de l'État de New York interdit l'entrée dans les salles d'audience avec des lunettes équipées de caméras. Des restrictions similaires ont été introduites dans les tribunaux de Philadelphie.

Non seulement les agences gouvernementales, mais aussi le secteur privé prennent des mesures de précaution. Certaines grandes compagnies de croisières ont interdit l'utilisation de ces appareils dans les espaces publics de leurs navires. De telles mesures pourraient devenir pertinentes à l'avenir dans des régions où le respect de la vie privée est une priorité.

Cette mise à jour présentée par Meta est considérée comme une étape visant à maintenir l'équilibre entre le progrès technologique et les droits de l'homme. Tout en assurant le confort des utilisateurs, l'entreprise s'efforce de garantir que la vie privée des tiers ne soit pas violée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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