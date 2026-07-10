La France bat le Maroc et se qualifie pour les demi-finales

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la France a battu le Maroc 2-0. Lors du match disputé au stade de Foxborough, les Français ont marqué deux buts en seconde période. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 60e minute, et Ousmane Dembélé a doublé la mise pour la France à la 68e minute.

La France a également semblé plus active dans les statistiques du match. L'équipe a effectué 21 tirs, dont 9 cadrés. Le Maroc a tenté 5 tirs, dont 1 seul cadré.

Le Maroc a dominé la possession de balle avec 53 %. Pour la France, ce chiffre était de 47 %. Le Maroc était également en tête en nombre de passes : 498 passes. La France a effectué 472 passes.

La France a obtenu un meilleur résultat en termes de passes précises. Le taux de précision des passes des Français était de 92 %, contre 88 % pour le Maroc. En ce qui concerne les fautes, le Maroc a commis 12 infractions, tandis que la France en a commis 10.

Un carton jaune a été enregistré pour chaque équipe. Aucun carton rouge n'a été distribué. Aucun hors-jeu n'a été signalé. Le nombre de corners était égal, les deux équipes ayant tiré 5 corners chacune.

Ainsi, la France s'est qualifiée pour les demi-finales. Le Maroc, quant à lui, termine son parcours en quart de finale.