Cash App condamné à une amende de 45 millions de dollars pour défaut de protection des utilisateurs

La société américaine de technologie financière Block a conclu un accord de 45 millions de dollars avec les autorités de 46 États pour résoudre les litiges entourant son application de paiement populaire, Cash App. Cet accord fait suite à des enquêtes approfondies sur les failles du système de sécurité de la plateforme et l'insuffisance des mesures contre la fraude. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

Les procureurs des États ont affirmé que Block avait induit les utilisateurs en erreur en faisant la publicité mensongère d'une protection de niveau bancaire et de technologies avancées de détection des fraudes sur Cash App. En réalité, il est apparu que les lacunes de la plateforme offraient de larges opportunités aux criminels. Selon l'agence Reuters, bien que l'entreprise n'ait pas admis sa culpabilité, elle a accepté de payer une indemnité pour mettre fin aux poursuites judiciaires.

Graves lacunes dans le système de sécurité

Les enquêtes ont révélé que Cash App permettait aux utilisateurs d'ouvrir des comptes sans fournir d'informations critiques telles que le numéro de sécurité sociale ou la date de naissance. De plus, l'absence de limite sur le nombre de comptes qu'une personne peut ouvrir a facilité l'utilisation de la plateforme par des fraudeurs à des fins malveillantes. Ces situations contreviennent aux normes internationales de sécurité des portefeuilles numériques.

Un autre problème sérieux concerne le service client. En l'absence de numéro de téléphone officiel sur l'application, les utilisateurs incapables d'accéder à leur compte ou ayant perdu leurs fonds ont dû chercher de l'aide sur Internet. En conséquence, de nombreuses personnes ont été davantage lésées en appelant de faux numéros de « support client » gérés par des fraudeurs.

Le contrôle des régulateurs se renforce

Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs délaissent les services bancaires traditionnels pour des applications fintech comme Cash App. Cela a conduit les autorités à renforcer leur surveillance du secteur. La société Block avait déjà été condamnée à une amende par le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB). À l'époque, l'entreprise avait dû payer 175 millions de dollars pour ne pas avoir enquêté sur les plaintes pour fraude.

Selon les termes du nouvel accord, la société Block s'est engagée à :

Améliorer radicalement les mesures de prévention de la fraude sur la plateforme Cash App ;

Mettre en place un service client opérationnel en temps réel pour les utilisateurs ;

Complexifier les processus d'enregistrement des comptes et de vérification d'identité.

Cette affaire constitue une leçon importante pour le marché mondial de la fintech, prouvant une fois de plus que les systèmes de paiement numérique doivent être non seulement pratiques, mais aussi sécurisés au maximum. Alors que les portefeuilles électroniques et les applications de paiement gagnent en popularité, l'expérience internationale montre que les utilisateurs doivent rester vigilants lors de la saisie de leurs données personnelles et de l'utilisation de services douteux.