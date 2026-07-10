Compatibilité Ryzen AI Halo et SteamOS : un mini-PC de nouvelle génération testé en jeu

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Compatibilité Ryzen AI Halo et SteamOS : un mini-PC de nouvelle génération testé en jeu

Dans le monde de la technologie, les capacités des mini-PC ne cessent de s'étendre. En particulier, la nouvelle plateforme Ryzen AI Halo d'AMD devrait propulser les performances des appareils compacts vers de nouveaux sommets. Récemment, le célèbre blogueur technologique ETA PRIME a tenté de combiner ce processeur puissant avec le système d'exploitation SteamOS pour créer une console "Steam Machine" unique, testant ses capacités dans des jeux réels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que Valve autorise désormais l'installation de SteamOS sur n'importe quel PC, les pilotes ne fonctionnent actuellement de manière stable que pour les cartes graphiques Radeon. Par conséquent, les systèmes basés sur des puces AMD restent le choix optimal pour ces expériences. Selon ixbt.com, le Ryzen AI Halo surpasse considérablement la Steam Machine originale en termes de spécifications techniques.

Analyse de la supériorité technique et des performances

La base du système est constituée par le processeur Ryzen AI Max+ 395 à 16 cœurs, basé sur l'architecture Zen 5. Sa puissance graphique est fournie par l'iGPU Radeon 8060S utilisant l'architecture RDNA 3.5. À titre de comparaison, la console Steam Machine standard est équipée d'un processeur Zen 4 à seulement 6 cœurs et d'une puce graphique avec moins de processeurs de flux. De plus, le TDP (enveloppe thermique) de la console de Valve est considérablement limité, ce qui l'empêche de fonctionner à pleine puissance.

Selon les résultats des tests, en résolution Full HD (1080p), le Ryzen AI Halo a surpassé son concurrent de 17 à 24 %. Cependant, la véritable différence a été observée dans les jeux en 4K : ici, la nouvelle plateforme a montré une efficacité supérieure de 23 à 50 %. Cela prouve l'efficacité du cœur graphique dans le traitement d'images haute résolution.

La question du prix et de la popularité

Bien que le Ryzen AI Halo soit le vainqueur incontesté en termes de performances, son aspect économique peut faire réfléchir. Actuellement, les mini-PC basés sur cette plateforme coûtent au moins trois fois plus cher qu'une console Steam Machine. Le prix de ces systèmes, situé en moyenne entre 1500 et 1800 dollars, en fait un produit destiné aux passionnés de haute technologie plutôt qu'au grand public.

En conclusion, la combinaison Ryzen AI Halo et SteamOS a démontré qu'elle pouvait offrir une expérience de jeu de haut niveau dans un boîtier compact. Alors que l'intérêt pour les mini-PC augmente également sur le marché ouzbek, il est fort probable que de telles solutions graphiques puissantes remplacent à l'avenir les PC de jeu traditionnels encombrants. Cependant, le facteur prix reste pour l'instant le principal obstacle à la démocratisation de cette technologie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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