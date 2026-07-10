Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-Maroc

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la France a battu le Maroc 2-0. Après la rencontre, les notes des joueurs ont été publiées. Côté français, la meilleure note a été attribuée à Ousmane Dembélé avec 8,4. Kylian Mbappé a également été l'un des joueurs les mieux notés avec 8,2.

Notes des joueurs français :

• Mike Maignan — 6,9

• Jules Koundé — 6,9

• Dayot Upamecano — 8,0

• William Saliba — 7,1

• Lucas Digne — 7,5

• Manu Koné — 7,4

• Adrien Rabiot — 7,3

• Ousmane Dembélé — 8,4

• Michael Olise — 7,3

• Désiré Doué — 7,5

• Kylian Mbappé — 8,2

Pour le Maroc, la meilleure note a été décernée au gardien Yassine Bounou avec 6,9. Azzedine Ounahi a obtenu 6,6 et Idrissi 6,3. Les notes des autres joueurs se situent entre 5,6 et 6,3.

Notes des joueurs marocains :

• Yassine Bounou — 6,9

• Achraf Hakimi — 6,1

• Nayef Aguerd — 5,9

• Adam Masina — 5,9

• Anuar Salah-Eddine — 5,8

• Neil El Aynaoui — 6,3

• Azzedine Ounahi — 6,6

• Bilal El Khannouss — 6,2

• Brahim Díaz — 5,9

• Ayoub Bouaddi — 5,6

• Chamseddine Talbi — 5,7

Selon les notes globales, les joueurs offensifs et du milieu de terrain français ont obtenu de meilleurs résultats. Côté marocain, la note de Bounou a été la plus élevée de l'équipe.