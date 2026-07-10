Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-Maroc

·92·Sport
Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match France-Maroc

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la France a battu le Maroc 2-0. Après la rencontre, les notes des joueurs ont été publiées. Côté français, la meilleure note a été attribuée à Ousmane Dembélé avec 8,4. Kylian Mbappé a également été l'un des joueurs les mieux notés avec 8,2.

Notes des joueurs français :

• Mike Maignan — 6,9
• Jules Koundé — 6,9
• Dayot Upamecano — 8,0
• William Saliba — 7,1
• Lucas Digne — 7,5
• Manu Koné — 7,4
• Adrien Rabiot — 7,3
• Ousmane Dembélé — 8,4
• Michael Olise — 7,3
• Désiré Doué — 7,5
• Kylian Mbappé — 8,2

Pour le Maroc, la meilleure note a été décernée au gardien Yassine Bounou avec 6,9. Azzedine Ounahi a obtenu 6,6 et Idrissi 6,3. Les notes des autres joueurs se situent entre 5,6 et 6,3.

Notes des joueurs marocains :

• Yassine Bounou — 6,9
• Achraf Hakimi — 6,1
• Nayef Aguerd — 5,9
• Adam Masina — 5,9
• Anuar Salah-Eddine — 5,8
• Neil El Aynaoui — 6,3
• Azzedine Ounahi — 6,6
• Bilal El Khannouss — 6,2
• Brahim Díaz — 5,9
• Ayoub Bouaddi — 5,6
• Chamseddine Talbi — 5,7

Selon les notes globales, les joueurs offensifs et du milieu de terrain français ont obtenu de meilleurs résultats. Côté marocain, la note de Bounou a été la plus élevée de l'équipe.

FranceMarocOusmane DembéléKylian MbappéYassine Bounou
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé et la France en demi-finale : la résistance du Maroc brisée à BostonKylian Mbappé et la France en demi-finale : la résistance du Maroc brisée à BostonAujourd'hui, 03:11La France bat le Maroc et se qualifie pour les demi-finalesLa France bat le Maroc et se qualifie pour les demi-finalesAujourd'hui, 03:01Suivez le match France vs Maroc en direct sur notre siteSuivez le match France vs Maroc en direct sur notre siteAujourd'hui, 00:24Les compositions d'équipe pour le match France contre Maroc sont connuesLes compositions d'équipe pour le match France contre Maroc sont connuesAujourd'hui, 00:20Manchester United essuie un refus : Aurélien Tchouaméni prolonge avec le Real MadridManchester United essuie un refus : Aurélien Tchouaméni prolonge avec le Real MadridHier, 23:38La politique l'emporte sur le sport : Balogun gracié grâce à Trump, tandis que la star anglaise...La politique l'emporte sur le sport : Balogun gracié grâce à Trump, tandis que la star anglaise...Hier, 23:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan