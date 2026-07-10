Tournant historique dans le monde de la technologie : OpenAI, Anthropic et SpaceX battent des records

Le marché technologique mondial connaît des changements financiers sans précédent. Alors que les introductions en bourse (IPO) de géants comme Google, Meta et Tesla ont façonné le secteur au cours du dernier quart de siècle, les leaders de l'intelligence artificielle et des technologies spatiales sont sur le point de battre tous les records. Selon le rapport NCVA-Pitchbook Venture Monitor, l'entrée en bourse d'OpenAI, Anthropic et SpaceX devrait dépasser la valeur totale de toutes les introductions en bourse des 25 dernières années dans l'histoire du capital-risque américain. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La valeur marchande combinée de ces trois entreprises devrait dépasser les 4 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, SpaceX a fait son entrée sur le marché public avec une valorisation de 1 770 milliards de dollars. Dans ce contexte, l'IPO d'Uber en 2019, qui avait fait sensation avec 84 milliards de dollars, ne représente même pas 5 % de la valeur actuelle de SpaceX. Cela démontre l'ampleur considérable prise par les startups technologiques modernes.

La course à l'intelligence artificielle et l'essor financier

À l'heure actuelle, presque tous les investissements majeurs sur le marché privé sont orientés vers l'intelligence artificielle (AI). Des laboratoires comme OpenAI et Anthropic nécessitent d'immenses puissances de calcul et des milliards de dollars pour entraîner leurs modèles. C'est précisément ce facteur qui a propulsé leur niveau de capitalisation à des sommets astronomiques. Selon les experts, cette croissance dans le domaine de l'intelligence artificielle diffère radicalement de l'essor technologique post-2000.

Si l'on examine les données historiques, des entreprises comme Google (2004), Tesla (2010) et Meta (2012) sont entrées en bourse depuis 2000. De même, des plateformes comme LinkedIn, Slack et WhatsApp ont été acquises pour plus de 20 milliards de dollars. Cependant, la nouvelle génération d'entreprises technologiques reste privée pendant longtemps, maximisant sa valeur sur le marché intérieur. Par exemple, si Google était dans la situation actuelle, il aurait retardé son processus d'IPO et serait entré sur le marché avec une valorisation beaucoup plus élevée.

Un test pour l'infrastructure du marché

L'entrée en bourse de ces géants ne signifie pas seulement des valeurs records, mais met également à rude épreuve l'infrastructure financière existante. L'année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait estimé toutes les recettes des IPO du pays à seulement 70 milliards de dollars. Désormais, une seule entreprise arrive sur le marché avec une valeur se comptant en milliers de milliards de dollars.

Il convient de noter que ces calculs concernent uniquement les entreprises américaines et ne prennent pas en compte des géants chinois comme Alibaba. De plus, comme des produits révolutionnaires tels que l'iPhone ou Android ont été créés au sein d'entreprises déjà publiques (Apple, Google), leur valeur ne se reflète pas dans ces statistiques d'IPO. Néanmoins, le succès de projets indépendants comme OpenAI et SpaceX témoigne du début d'une nouvelle ère dans le monde de la technologie.

Ces processus revêtent également une importance pour les investisseurs et les passionnés de technologie en Ouzbékistan. De tels changements sur le marché mondial influencent indirectement l'écosystème IT local, le flux de subventions internationales et la vitesse de vulgarisation des technologies d'intelligence artificielle. Il ne fait aucun doute que les mouvements boursiers de ce trio redessineront la carte de l'économie mondiale dans les années à venir.