L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 après une victoire convaincante contre le Maroc en quarts de finale. Lors du match disputé à Boston, les hommes de Didier Deschamps ont totalement maîtrisé le jeu et ont réussi à percer le bloc défensif des Africains. Cette victoire confirme une fois de plus la régularité des « Bleus » dans les grands tournois. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le héros du match a été, sans aucun doute, Kylian Mbappé. Bien qu'il ait manqué un penalty de manière inhabituelle en première mi-temps, il a fait preuve d'un véritable leadership en seconde période. Selon Goal.com, l'attaquant a non seulement marqué, mais a également été passeur décisif sur le deuxième but, effaçant ainsi son erreur.

Le moment dramatique du penalty

Dès les premières minutes, la France a exercé une forte pression. Les tentatives de Dayot Upamecano et Désiré Doué ont été repoussées par le gardien marocain Bono. L'action la plus marquante de la première mi-temps a eu lieu lorsque Kylian Mbappé a été fauché dans la surface par Noussair Mazraoui. Après vérification par la VAR, Mbappé a tiré le penalty, mais sa frappe trop molle a été facilement captée par Bono.

L'équipe du Maroc s'est principalement concentrée sur la défense tout au long du match et n'a presque pas créé de danger en contre-attaque. Juste avant la pause, une frappe puissante de Lucas Digne a heurté la barre transversale. Ces occasions témoignaient de la domination française, mais le score est resté nul jusqu'à la mi-temps.

Les moments décisifs de la seconde période

À la 60e minute, la France a atteint son objectif. Kylian Mbappé a trouvé un espace dans la surface et a ouvert le score d'une frappe précise. Six minutes plus tard, Mbappé a endossé le rôle de passeur : après son centre, Ousmane Dembélé a doublé la mise d'une frappe puissante pour porter le score à 2-0. Ces buts ont pratiquement scellé le sort du match.

Les Marocains n'ont porté le danger devant le but de Mike Maignan qu'à 10 minutes de la fin. Le gardien de l'AC Milan a repoussé avec brio une frappe d'Azzedine Ounahi, préservant sa cage inviolée. La défense et le gardien français ont été très disciplinés, ne laissant aucune chance à l'adversaire.

Ainsi, la France obtient son billet pour les demi-finales. Ils affronteront désormais la Belgique ou l'Espagne pour une place en finale. Kylian Mbappé, confirmant son statut de « match-winner », poursuit sa course pour devenir le meilleur buteur du tournoi.