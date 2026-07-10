Découverte majeure concernant le calmar géant aux yeux de la taille d'une pizza

Des scientifiques australiens ont identifié des traces importantes appartenant à l'une des créatures les plus mystérieuses des profondeurs océaniques : le calmar géant. Cette découverte est considérée comme le premier cas enregistré au large des côtes de l'Australie-Occidentale au cours du dernier quart de siècle. Les résultats de l'étude Environmental DNA ont été publiés dans la revue scientifique.

Les auteurs de l'étude soulignent que la découverte de traces de cette créature rare constitue l'un des événements marquants de la biologie marine. Selon la docteure Georgia Nester, chercheuse au Minderoo OceanOmics Centre de l'Université d'Australie-Occidentale, la mise en évidence de preuves liées au calmar géant suscite un grand intérêt et une profonde fascination.

Il est rapporté que le calmar géant est l'une des créatures marines les plus mystérieuses de notre planète. Sa longueur peut atteindre 43 pieds (environ 13 mètres), ce qui est plus long qu'un bus scolaire. Ses yeux, de la taille d'une grande pizza, sont les plus grands parmi tous les êtres vivants sur Terre.

Pourtant, malgré sa taille imposante, il est très difficile de rencontrer cette créature dans son habitat naturel. En effet, le calmar géant vit dans la « zone crépusculaire » de l'océan, à environ 600 mètres de profondeur, et mène une vie très prudente et discrète. C'est pourquoi il est rarement filmé.

Cette fois, les scientifiques n'ont pas rencontré la créature elle-même, mais des traces d'ADN environnemental (ADNe) laissées dans l'eau de mer. Cette méthode permet d'identifier les animaux grâce aux matériaux biologiques conservés dans l'eau. Les experts soulignent que cette technique est cruciale pour étudier de nombreuses espèces mystérieuses des abysses.

La docteure Lisa Kirkendale, responsable du département de zoologie aquatique et conservatrice des mollusques au Musée d'Australie-Occidentale, a salué ce résultat, notant qu'il s'agit de la première détection d'un calmar géant par technologie ADNe au large de l'Australie-Occidentale, ainsi que de l'enregistrement le plus septentrional de cette espèce dans l'est de l'océan Indien.

L'étude Schmidt Ocean Institutea été menée à bord du navire scientifique Falkor . Au cours de l'expédition, les scientifiques ont collecté et analysé plus d'un millier d'échantillons d'eau.

Au total, des traces biologiques de 226 espèces ont été identifiées. Parmi elles, on trouve de grands animaux marins comme le baleineau à bec de Cuvier et le cachalot nain, ainsi qu'une série d'espèces jamais enregistrées auparavant dans les eaux d'Australie-Occidentale.

Notamment, des créatures rares comme le requin dormeur, le poisson sans visage et des poissons prédateurs des profondeurs au corps effilé ont été identifiés. Les scientifiques n'excluent pas que certains échantillons puissent être des espèces totalement nouvelles pour la science.

« Nous avons encore très peu d'informations sur la biodiversité des fonds marins. Nous commençons tout juste à en comprendre l'ampleur réelle », a déclaré la docteure Georgia Nester.

Fait intéressant, le calmar géant n'a été filmé vivant pour la première fois qu'en 2004. Depuis, il a été très rarement capturé en images dans son milieu naturel. Auparavant, on ne rencontrait principalement que des spécimens échoués ou morts.

Les scientifiques ont rappelé une autre information importante : le calmar géant n'est pas l'invertébré le plus grand du monde. Ce titre revient au calmar colossal, dont le poids peut dépasser 500 kilogrammes.

En 2025, un jeune spécimen de ce calmar colossal a été filmé pour la première fois dans son habitat naturel près des îles Sandwich du Sud. Ket Bolstad, chercheuse à l'Université de technologie d'Auckland en Nouvelle-Zélande, a confirmé ces images, les qualifiant de l'une des observations les plus passionnantes de la biologie marine.