Une intelligence artificielle lève 100 millions de dollars pour elle-même

Un événement inattendu a secoué le monde de la technologie : la startup Lyzr a confié la gestion de son dernier cycle d'investissement à un agent d'intelligence artificielle. Résultat : l'entreprise a réussi à lever 100 millions de dollars sans aucune intervention humaine. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère sur le marché du capital-risque. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Basée dans le New Jersey, la startup Lyzr développe des agents d'intelligence artificielle spécialisés pour les entreprises. Selon Bloomberg, l'entreprise a utilisé son système baptisé "SivaClaw" pour mener son cycle d'investissement de série B. Le système a non seulement effectué des tâches techniques, mais a également joué un rôle clé dans la communication avec les investisseurs.

Communication et analyse avec les investisseurs

Le système SivaClaw a répondu aux questions de plus de 130 investisseurs potentiels, a préparé les projets de mémorandums d'investissement et a même analysé les diapositives sur lesquelles les sponsors se concentraient le plus pendant la présentation. Ce processus est devenu une sorte de "master-class" prouvant en pratique l'efficacité du produit de la startup.

L'aspect le plus intéressant est que ce processus a pratiquement éliminé le besoin de réunions traditionnelles. Habituellement, les fondateurs de startups devaient organiser des dizaines de rencontres en face à face sur Sand Hill Road dans la Silicon Valley, ou discuter avec des investisseurs autour d'un café. Dans le cas de Lyzr, les fondateurs n'ont pas quitté leur bureau et ont reçu des offres d'intérêt totalisant 400 millions de dollars de la part d'investisseurs du Moyen-Orient et de la Silicon Valley.

Une nouvelle tendance sur le marché

À l'issue de cette campagne réussie, Lyzr a levé 100 millions de dollars, portant sa valorisation boursière à près de 500 millions de dollars. Selon les experts, cette situation est le résultat de l'immense intérêt et du flux de capitaux vers le domaine de l'intelligence artificielle. Désormais, les investisseurs sont même prêts à négocier avec des robots pour acquérir des technologies prometteuses.

Cette expérience est également très importante pour le marché technologique. Les startups locales peuvent voir comment réduire la distance géographique lors de la levée de fonds sur le marché mondial grâce à l'intelligence artificielle. L'expérience de Lyzr montre que si un produit fonctionne réellement, la réduction du facteur humain dans sa vente et son développement ne peut être que bénéfique.

En conclusion, on peut dire que Lyzr et son agent SivaClaw n'ont pas seulement gagné de l'argent, ils ont montré à quoi ressembleront les futures négociations commerciales. Désormais, des algorithmes correctement configurés pourraient suffire pour un tour de table réussi, plutôt que des centaines de vols et de réunions.