Les actions de SpaceX chutent de manière inattendue après leur entrée dans l'indice Nasdaq-100

Les actions de SpaceX, dirigée par Elon Musk, ont subi une baisse inattendue après leur inclusion dans le prestigieux indice Nasdaq-100. Au 7 juillet, les titres de la société sont tombés en dessous de leur prix d'introduction en une seule journée. Cette situation a été un choc pour de nombreux investisseurs, car l'entrée dans l'indice est généralement censée stimuler la hausse des actions. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours des échanges, les actions de SpaceX ont chuté à 145 dollars, ce qui est bien inférieur au chiffre initial de 150 dollars. Bien que les prix se soient légèrement stabilisés autour de 148 dollars par la suite, la société a perdu 13 % de sa valeur boursière au cours des cinq derniers jours. Par rapport au sommet atteint en juin, la baisse est de 35 %.

Inquiétudes des investisseurs et indicateurs financiers

Selon les analystes, le prix des actions est affecté par la surévaluation de la société (environ 2 000 milliards de dollars). D'après ixbt.com, bien que SpaceX ait terminé l'année dernière avec un chiffre d'affaires de 18,5 milliards de dollars, la perte nette a atteint 5 milliards de dollars. De plus, la fusion avec xAI, un autre projet de Musk, suscite des inquiétudes chez les investisseurs en raison des investissements supplémentaires requis.

La situation générale sur le marché américain a également eu un impact négatif sur la position de SpaceX. La hausse des prix des ressources énergétiques dans le contexte des nouvelles restrictions sur le pétrole iranien a provoqué une instabilité sur les bourses. Dans de telles conditions, les actions des entreprises de haute technologie sont les premières à subir des pressions.

Concurrence et perspectives d'avenir

Alors que les actions de SpaceX sont en baisse, son principal concurrent, Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos, a annoncé attirer 10 milliards de dollars d'investissements extérieurs. Actuellement, les deux sociétés participent activement au développement de systèmes spatiaux pour les missions lunaires de la NASA.

Néanmoins, les grandes institutions financières restent confiantes dans l'avenir de SpaceX. En particulier, les analystes de Morgan Stanley ont fixé un objectif de cours de 300 dollars pour les actions de la société et recommandent leur achat. La Deutsche Bank, tenant compte de l'intégration des infrastructures spatiales avec les systèmes d'AI, a évalué la valeur des actions autour de 255 dollars.

Pour les passionnés de technologie et les investisseurs, ces changements montrent à quel point le marché aérospatial mondial est volatil. La baisse des actions de géants comme SpaceX pourrait indiquer de nouvelles opportunités ou une restructuration du marché à long terme.