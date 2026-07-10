La course à l'IA : L'économie mondiale est-elle menacée par un risque de 3 000 milliards de dollars ?

Ces dernières années, les bouleversements technologiques, notamment les investissements massifs dans l'infrastructure de l'IA, représentent à la fois une opportunité et un risque sérieux pour l'économie mondiale. Les analyses menées par David Cahn, partenaire chez Sequoia, montrent que pour justifier les dépenses des géants de la Silicon Valley en puces IA et en centres de données, le secteur doit générer 3 000 milliards de dollars de revenus. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ces chiffres ne sont pas de simples estimations, mais reposent sur les bénéfices records de NVIDIA grâce aux ventes de GPU (processeurs graphiques) et sur les coûts de construction des centres de données. Alors que ce chiffre était estimé à environ 200 milliards de dollars en 2023, les dépenses d'infrastructure devraient atteindre 1 500 milliards de dollars d'ici 2026. Cela signifie que pour que les investisseurs récupèrent leur mise, les revenus devront être deux fois plus élevés.

Le fossé entre revenus et dépenses

Actuellement, des entreprises leaders du secteur comme OpenAI et Anthropic augmentent considérablement leurs revenus annuels. Par exemple, OpenAI a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars, tandis qu'Anthropic vise la barre des 60 milliards. Cependant, ces chiffres semblent bien dérisoires face au besoin attendu de 3 000 milliards de dollars. Les géants technologiques — Google, Meta, Microsoft et Amazon — ne prévoient de tirer un réel profit de ces investissements qu'à partir de 2028.

Un autre facteur compliquant la situation est l'augmentation du prix des dispositifs de mémoire et la demande croissante pour des puces complexes. Les coûts de construction et la consommation d'énergie augmentent également de jour en jour, ce qui a fait grimper en flèche les revenus requis par gigawatt de puissance.

Risque de crise économique

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, prévient que si l'IA ne produit pas les résultats financiers escomptés, cela pourrait porter un coup à l'économie mondiale. Actuellement, de nombreuses organisations se tournent vers des modèles moins chers et open source (open weight), notamment les développements chinois, plutôt que vers des modèles coûteux. Cela affecte négativement les revenus des créateurs de grands modèles.

De plus, l'efficacité technologique pourrait produire des résultats inattendus. Par exemple, OpenAI, dirigé par Sam Altman, a annoncé que ses nouveaux modèles sont 54 % plus économes en écriture de code. Bien que cela soit bénéfique pour les utilisateurs, c'est une perte financière pour les « usines à tokens » qui tirent leurs revenus de la vente de jetons. Si le volume d'utilisation n'augmente pas radicalement, les entreprises pourraient ne pas couvrir leurs coûts.

Selon les experts, si ces entreprises géantes n'atteignent pas leurs objectifs, l'indice S&P 500 pourrait chuter brutalement, entraînant une récession économique. Pour les marchés émergents, le résultat de cette course technologique est également crucial, car l'instabilité économique mondiale affecte directement les investissements internationaux et l'importation de technologies.