Lenovo présente le mini-PC compact et puissant ThinkCentre neo 50q Gen 6

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Lenovo présente le mini-PC compact et puissant ThinkCentre neo 50q Gen 6

Lenovo a enrichi sa gamme de produits avec le mini-PC de nouvelle génération ThinkCentre neo 50q Gen 6. Cet appareil se distingue par ses dimensions compactes et ses performances surprenantes. Malgré un châssis de seulement 1 litre, il est capable de gérer non seulement les tâches de bureau, mais aussi les jeux modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau modèle est conçu pour fonctionner en position verticale et horizontale. Les dimensions de l'appareil sont de 179 x 183 x 37 mm, pour un poids de seulement 1,1 kg. Un équipement d'une telle compacité permet d'économiser considérablement l'espace sur le bureau, ce qui est crucial pour les bureaux minimalistes modernes et les espaces de travail à domicile.

Processeurs Intel Lunar Lake et capacités de jeu

La particularité du ThinkCentre neo 50q Gen 6 réside dans son matériel interne. L'ordinateur est équipé des derniers processeurs Intel basés sur l'architecture Lunar Lake. Les acheteurs peuvent choisir entre les modèles Core Ultra 5 226V ou le plus puissant Core Ultra 7 256V. Ces puces sont réputées pour leur efficacité énergétique et leur haut potentiel graphique.

Bien que ce mini-PC ne soit pas considéré comme une machine de jeu professionnelle, son système graphique intégré peut faire tourner de nombreux jeux modernes de manière stable avec des paramètres minimaux. Cela en fait un appareil universel : utilisable pour le travail le jour et pour le divertissement le soir.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, il convient de noter qu'il est équipé de 16 GB de RAM. La particularité des processeurs Lunar Lake est que les puces mémoire sont situées directement sur le substrat du processeur. Par conséquent, les utilisateurs ne pourront pas augmenter la capacité de la RAM ultérieurement.

Connectivité et interfaces

Pour le stockage des données, l'appareil est équipé de disques SSD commençant à 512 GB. De plus, selon la configuration du modèle, les normes de communication sans fil Wi-Fi 6 ou le tout dernier Wi-Fi 7 sont pris en charge. L'ensemble des ports pour connecter des périphériques externes est également assez riche :

  • Cinq ports USB-A ;
  • Un port USB-C ;
  • Sorties vidéo HDMI et DisplayPort ;
  • Port réseau RJ45.
Le prix de départ du Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 est fixé à 1180 dollars. Sur le marché, cet appareil devrait attirer l'attention des utilisateurs professionnels haut de gamme grâce à sa compacité et aux nouvelles technologies Intel.

LenovoThinkCentreIntelMini-PCTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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