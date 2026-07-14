Liverpool économise des millions grâce à l'accord conclu avec Arne Slot

Le club anglais de Liverpool a réalisé une avancée financière inattendue concernant son ancien entraîneur, Arne Slot. Il a été révélé que l'accord du technicien néerlandais pour diriger l'équipe nationale de son pays rapportera plusieurs millions de livres sterling aux caisses du club de la Mersey. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal De Telegraaf, grâce à l'accord conclu entre la direction de Liverpool et Arne Slot, tous les obstacles au transfert de l'entraîneur vers la sélection des Pays-Bas ont été levés. Ce transfert permet au club de Premier League de réduire considérablement les paiements de salaire restants dus à Slot, car l'entraîneur occupe désormais officiellement un nouveau poste.

Pour rappel, après le départ d'Arne Slot de Liverpool, le club était tenu de lui verser l'indemnité prévue dans son contrat. Habituellement, les clubs anglais continuent de payer le salaire des entraîneurs licenciés jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel emploi. Cependant, la collaboration de Slot avec la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) allège partiellement cette charge pour le club.

Économies financières et détails du nouvel accord

Selon les premières estimations, le contrat de trois ans signé par Slot avec Liverpool était évalué à un total de 25 millions de livres sterling. Son salaire pour la première saison s'élevait à 8 millions de livres, un montant qui a augmenté après le titre de champion. Avec le passage de l'entraîneur à l'équipe nationale, Liverpool ne pourrait couvrir que la différence entre son nouveau salaire et son ancien contrat, ce qui représente une économie importante pour le club.

Cette situation diffère d'autres cas dans l'histoire du football anglais. Par exemple, après son départ de Manchester United, Louis van Gaal n'avait travaillé nulle part pendant un an afin de percevoir l'intégralité de son indemnité de 10 millions de livres. Arne Slot, quant à lui, a préféré poursuivre sa carrière tout en maintenant des relations professionnelles.

Le technicien néerlandais avait également reçu une offre d'un autre club anglais, Fulham. Les Londoniens le considéraient comme le candidat principal pour remplacer Marco Silva. Cependant, Slot a préféré diriger l'équipe nationale de son pays plutôt que de prendre en charge un club rival en Premier League, et a donc refusé l'offre de Fulham.

Actuellement, la KNVB tente de finaliser la nomination avant les matchs de la Ligue des Nations contre l'Allemagne en septembre. L'aide de Liverpool dans ce processus a été bénéfique tant pour le football néerlandais que pour le budget du club. Après une courte mais fructueuse période avec les Reds, Arne Slot est désormais prêt à démontrer sa philosophie sur la scène internationale.