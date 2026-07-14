Célébrée chaque été en Arménie, la fête de Vardavar est l'une des traditions les plus éclatantes et joyeuses du pays. Ce jour-là, les gens s'arrosent d'eau dans les rues pour partager une ambiance festive.

Vardavar est célébrée 14 semaines après Pâques et, selon les traditions chrétiennes, elle est liée à une fête religieuse dédiée à la Transfiguration de Jésus-Christ. Ce jour-là, dans presque toutes les régions d'Arménie, petits et grands s'aspergent d'eau et s'échangent des vœux.

Les historiens soulignent que les racines de Vardavar remontent à l'époque préchrétienne. Selon certaines sources, la fête était liée à des rituels organisés durant l'Antiquité hellénistique en l'honneur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Plus tard, elle s'est intégrée aux traditions chrétiennes pour prendre sa forme actuelle.

Aujourd'hui, Vardavar est célébrée non seulement comme une fête religieuse, mais aussi comme une fête populaire. En ce jour, les rues se remplissent d'une agitation festive et les touristes participent également à la tradition de l'arrosage avec la population locale. Ainsi, Vardavar est reconnue en Arménie comme l'une des fêtes les plus appréciées, célébrant la joie, l'unité et l'esprit estival.