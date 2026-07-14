Vardavar — L'une des fêtes les plus joyeuses et éclatantes d'Arménie

·25·Monde
Vardavar — L'une des fêtes les plus joyeuses et éclatantes d'Arménie

Célébrée chaque été en Arménie, la fête de Vardavar est l'une des traditions les plus éclatantes et joyeuses du pays. Ce jour-là, les gens s'arrosent d'eau dans les rues pour partager une ambiance festive.

Vardavar est célébrée 14 semaines après Pâques et, selon les traditions chrétiennes, elle est liée à une fête religieuse dédiée à la Transfiguration de Jésus-Christ. Ce jour-là, dans presque toutes les régions d'Arménie, petits et grands s'aspergent d'eau et s'échangent des vœux.

Les historiens soulignent que les racines de Vardavar remontent à l'époque préchrétienne. Selon certaines sources, la fête était liée à des rituels organisés durant l'Antiquité hellénistique en l'honneur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Plus tard, elle s'est intégrée aux traditions chrétiennes pour prendre sa forme actuelle.

En plein air, des gens s'amusent en s'aspergeant d'eau avec des seaux.

Aujourd'hui, Vardavar est célébrée non seulement comme une fête religieuse, mais aussi comme une fête populaire. En ce jour, les rues se remplissent d'une agitation festive et les touristes participent également à la tradition de l'arrosage avec la population locale. Ainsi, Vardavar est reconnue en Arménie comme l'une des fêtes les plus appréciées, célébrant la joie, l'unité et l'esprit estival.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un enfant de 6 ans consacre ses week-ends au nettoyage des montagnesUn enfant de 6 ans consacre ses week-ends au nettoyage des montagnesAujourd'hui, 02:00Un aéroport turc modernisé pour 120 millions de dollars pour l'avion de TrumpUn aéroport turc modernisé pour 120 millions de dollars pour l'avion de TrumpAujourd'hui, 01:54Une île de 11 milliards de dollars en construction à Abou DabiUne île de 11 milliards de dollars en construction à Abou DabiAujourd'hui, 00:36Un petit garçon en larmes conquiert les cœursUn petit garçon en larmes conquiert les cœursHier, 22:09Un touriste à la poursuite du cliché parfait attaqué par un bisonUn touriste à la poursuite du cliché parfait attaqué par un bisonHier, 21:54Des parents arrêtés après avoir laissé leurs six enfants dans une voiture sous la chaleurDes parents arrêtés après avoir laissé leurs six enfants dans une voiture sous la chaleurHier, 19:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois