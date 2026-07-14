Partenariat Tesla et Samsung : Les nouvelles puces AI5 prêtes à rivaliser avec NVIDIA

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Partenariat Tesla et Samsung : Les nouvelles puces AI5 prêtes à rivaliser avec NVIDIA

La collaboration entre l'entreprise américaine Tesla et le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics a franchi une nouvelle étape. Les ingénieurs de Samsung ont finalisé le développement des puces AI5 de nouvelle génération, dotées de capacités d'intelligence artificielle, conçues pour Tesla. Cette innovation devrait provoquer des changements majeurs non seulement dans l'industrie automobile, mais aussi sur le marché des systèmes informatiques de haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon James Kim, ingénieur en chef chez Samsung, les puces AI5 seront produites sur la base du processus technologique 2 nm le plus avancé de l'entreprise. Il convient de noter que la production de masse de ces composants sera mise en place dans la nouvelle usine de Samsung à Taylor, aux États-Unis. Cela revêt une importance stratégique majeure pour assurer la sécurité de la chaîne logistique et de production de Tesla.

Concurrence directe avec NVIDIA

Elon Musk avait précédemment déclaré que le système AI5 de Tesla dépasserait toutes les attentes. Selon les informations d'ixbt.com, les performances d'une seule puce AI5 égalent celles des puces NVIDIA basées sur la célèbre architecture Hopper. Si une configuration à deux puces est utilisée, elle peut facilement rivaliser avec les dernières solutions Blackwell de la plateforme NVIDIA.

Selon Musk, l'avantage principal de la solution Tesla réside dans son coût abordable et son efficacité énergétique élevée. Cela permet d'économiser des ressources et des fonds importants lors du traitement des algorithmes d'intelligence artificielle. Le projet AI5 est le premier produit de l'histoire de Tesla à utiliser la technologie 2 nm, ce qui contribuera à renforcer son leadership technologique dans ce domaine.

Avancée technologique et domaines d'application

Les analystes du marché avaient prédit que Samsung n'utiliserait cette technologie de pointe qu'à partir de la génération AI6. Cependant, le passage immédiat de la puce AI5 au processus 2 nm confirme que le taux de rendement de Samsung pour cette technologie a dépassé les 60 %. Il s'agit d'un indicateur très élevé et fiable pour l'industrie.

Il est important de noter que Tesla a soumis des projets à la fois à Samsung et à TSMC pour ses puces. Étant donné que les méthodes des deux fabricants diffèrent, de légères variations peuvent exister entre les versions des puces. Actuellement, la version Samsung a passé avec succès l'étape de préparation à la production et tous les travaux d'ajustement ont été finalisés.

Les nouvelles puces AI5 ne seront pas installées dans les voitures électriques Tesla à court terme. Comme l'a confirmé Elon Musk, ces microcircuits seront principalement utilisés dans les domaines suivants :

  • Augmenter le potentiel intellectuel des robots humanoïdes Optimus ;
  • Création de clusters de superordinateurs basés sur l'intelligence artificielle ;
  • Systèmes d'auto-apprentissage traitant de grands volumes de données.
Cette étape est un mouvement crucial pour transformer Tesla d'un simple constructeur automobile en l'une des plus grandes entreprises d'intelligence artificielle et de robotique au monde. Une collaboration aussi étroite avec Samsung garantira sans aucun doute un avantage dans la course technologique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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