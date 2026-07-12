Les processeurs Intel Nova Lake-S seront dotés d'une puissance graphique record

Intel prépare une révolution pour sa prochaine génération de processeurs de bureau Nova Lake-S. Les cœurs graphiques intégrés (iGPU) des nouvelles puces seront si puissants qu'ils pourront facilement rivaliser avec de nombreuses cartes graphiques dédiées de milieu de gamme. Cela permettra aux utilisateurs d'ordinateurs d'atteindre des performances élevées sans avoir à acheter une carte graphique supplémentaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les informations de l'initié réputé Jaykihn, les processeurs de la gamme Nova Lake-S seront équipés d'un iGPU doté de jusqu'à 12 cœurs graphiques. À titre de comparaison, l'Arc B390, actuellement considéré comme la solution la plus puissante de sa catégorie, possède également 12 cœurs. Cependant, les processeurs de nouvelle génération ne se limiteront pas au nombre de cœurs.

Nouvelle architecture Xe3P et performances

La principale nouveauté est que, alors que le modèle Arc B390 actuel est basé sur l'architecture Xe3, les modèles Nova Lake-S utiliseront l'architecture améliorée Xe3P. Ici, l'indice "P" (Performance) désigne des optimisations directement axées sur les performances. Cela montre que le cœur graphique atteindra un nouveau palier non seulement en termes d'efficacité énergétique, mais aussi de puissance maximale.

Compte tenu du fait que les limites de consommation d'énergie pour les processeurs de bureau sont beaucoup plus élevées que pour les appareils mobiles, ces cœurs graphiques devraient largement surpasser le modèle Arc B390. Il est également prévu d'utiliser une puissance graphique similaire dans certains processeurs pour ordinateurs portables haute performance de la série Nova Lake-H.

Changements sur le marché et avantages pour les utilisateurs

Pour l'instant, on ne sait pas exactement quels modèles seront équipés du cœur graphique le plus puissant. Les experts estiment qu'Intel pourrait appliquer cette technologie aux processeurs de milieu de gamme. Cela permettra aux utilisateurs de construire des systèmes compacts et abordables capables de faire tourner des jeux modernes et de travailler sur des logiciels graphiques sans avoir besoin d'une carte graphique dédiée.

Cette innovation suscitera naturellement un grand intérêt sur le marché. Dans un contexte où le prix des cartes graphiques dédiées est élevé, disposer d'une puissance graphique intégrée au processeur offre un avantage majeur en termes de coût et d'efficacité énergétique. La stratégie d'Intel devrait porter un coup dur à la domination d'AMD sur le segment des APU (Accelerated Processing Unit).