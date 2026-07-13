Pourquoi Erling Haaland n'a-t-il pas été à la hauteur lors du match contre l'Angleterre ?

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Pourquoi Erling Haaland n'a-t-il pas été à la hauteur lors du match contre l'Angleterre ?

L'élimination de la Norvège par l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde a été une surprise pour beaucoup. La performance décevante de la star Erling Haaland, remplacé durant les prolongations, a suscité de nombreux débats. Il s'avère que des problèmes de santé sont à l'origine de cette méforme. C'est ce que rapporte Goal.com .

La star de Manchester City n'a pas pu imposer sa domination habituelle lors de ce match à Miami. Avant la rencontre, tout le monde attendait le duel entre Harry Kane et Erling Haaland, mais l'attaquant norvégien est resté invisible sur le terrain. Selon Goal.com, un virus circulant au sein de l'équipe de Norvège a gravement affecté l'état physique de Haaland, l'empêchant d'utiliser sa vitesse et son explosivité habituelles.

Problèmes de santé et révélations

L'ancien attaquant de Premier League, Tony Cascarino, a révélé des informations sur l'état de Haaland lors d'une interview sur talkSPORT. Selon lui, l'attaquant se sentait mal pendant la pause. Cascarino a souligné qu'Erling Haaland, tout comme l'international anglais Declan Rice, souffrait d'une maladie qui a considérablement réduit son niveau d'énergie.

Les statistiques confirment également les difficultés de Haaland. Il a peiné face à des défenseurs comme John Stones et Marc Guehi. Alors que la Norvège menait 1-0, malgré le manque de bons ballons de la part d'Alexander Sorloth, les experts ont noté une faible mobilité de Haaland. Son manque d'agressivité habituelle sur le terrain témoignait d'un épuisement physique.

La décision de l'entraîneur et le bilan du tournoi

Le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken, a justifié le remplacement de sa star après le match. Selon lui, Haaland était physiquement épuisé et aurait dû être remplacé dix minutes plus tôt. Solbakken a souligné que l'attaquant avait tout donné durant le tournoi et qu'une blessure à la jambe en seconde période avait aggravé sa situation.

Malgré cela, on peut dire qu'Erling Haaland a réalisé une excellente Coupe du Monde. Il a marqué 7 buts en cinq rencontres, devenant le joueur clé ayant permis à son équipe d'atteindre les quarts de finale. Malgré la défaite, l'attaquant norvégien reste l'une des plus grandes stars du tournoi.

Bien que cette défaite soit douloureuse pour la Norvège, la jeunesse et le potentiel de l'équipe promettent de grands succès futurs. Haaland retourne désormais à Manchester City pour entamer son processus de récupération. Sa santé et sa condition physique sont cruciales pour les objectifs du club la saison prochaine.

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Jahongir Tursunov
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