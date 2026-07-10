Étape clé dans la construction de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte : le réacteur du deuxième bloc énergétique est installé

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Étape clé dans la construction de la centrale nucléaire d'El-Dabaa en Égypte : le réacteur du deuxième bloc énergétique est installé

Un nouveau processus technologique majeur a été achevé dans la construction du projet colossal d'énergie nucléaire en Égypte : la centrale nucléaire d'El-Dabaa. Selon la société d'État Rosatom, la cuve du réacteur destinée au deuxième bloc énergétique de la centrale a été installée avec succès à son emplacement prévu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La cuve du réacteur est l'élément le plus important d'une centrale nucléaire. C'est à l'intérieur de celle-ci que se trouve la zone active du réacteur et que la réaction nucléaire en chaîne contrôlée est réalisée. La sécurité et la fiabilité de l'installation dépendent directement de la qualité de l'installation de cette cuve.

Opération d'ingénierie complexe

Le processus d'installation de cet équipement massif, pesant plus de 340 tonnes, a nécessité une précision extrême. Les spécialistes ont utilisé une grue automotrice sur chenilles d'une capacité de levage de 1350 tonnes pour placer la cuve au centre du puits du réacteur. Il est noté que la précision lors de l'installation a été calculée au dixième de millimètre près.

Les représentants de Rosatom soulignent que l'installation de la cuve du réacteur est un « tournant » dans la construction du bloc énergétique. Une fois cette étape terminée, les travaux sur le site passeront à un nouveau niveau et le compte à rebours pour la préparation de la mise en service physique commencera.

Dans la phase suivante, les spécialistes entameront les travaux de soudage des conduites de circulation principales du deuxième bloc énergétique. Ce système assure la circulation du caloporteur entre le réacteur et les générateurs de vapeur.

À propos du projet

El-Dabaa est la première centrale nucléaire d'Égypte, en cours de construction sur la côte de la mer Méditerranée. Le projet prévoit les caractéristiques techniques suivantes :

  • Un total de 4 blocs énergétiques d'une puissance de 1200 mégawatts chacun ;
  • Des réacteurs modernes russes de type VVER-1200 de génération 3+ ;
  • Des systèmes de protection répondant pleinement aux normes de sécurité internationales.
Ce projet revêt une importance stratégique non seulement pour l'Égypte, mais pour toute la région de l'Afrique du Nord. Une fois la centrale opérationnelle à pleine capacité, elle couvrira une part importante des besoins en électricité du pays et servira de source d'énergie propre. À l'heure où l'Ouzbékistan planifie également son premier projet de centrale nucléaire, le suivi de tels projets majeurs dans la région sert d'école d'expérience importante pour les spécialistes du secteur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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