Mystère cosmique : après une décennie de silence, le rare pulsar « Œil bleu » s'éveille

Des astronomes ont réussi à détecter pour la première fois de faibles ondes radio provenant de l'un des objets compacts centraux (CCO) les plus rares, une étoile à neutrons restée en état de « silence radio » pendant des décennies. Cette découverte montre que les restes d'étoiles considérés comme morts dans l'univers pourraient en réalité être actifs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Une équipe internationale dirigée par Zhang Lei, chercheur aux Observatoires astronomiques nationaux de l'Académie chinoise des sciences, a identifié les impulsions de l'objet 1E 1207.4-5209 à l'aide du radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud. Selon Ixbt.com, cet objet est situé dans la Voie lactée, à environ 10 000 années-lumière de la Terre, au centre d'un reste de supernova.

L'activité inattendue de l'« Œil bleu »

Cette étoile à neutrons a été officieusement baptisée « Œil bleu » (Blue Eye) en raison de la combinaison de son rayonnement X et des ondes radio nouvellement découvertes. Sur les images obtenues, le rayonnement X brillant de l'étoile ressemble à une pupille bleue au centre d'un nuage cosmique. Les observations de MeerKAT ont montré que l'objet émet des impulsions très faibles se répétant toutes les 424 millisecondes.

Selon les scientifiques, l'apparition de ce signal radio pourrait être liée à un phénomène de « glitch » (saut de rotation) survenu en 2015. À cette époque, la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons avait brusquement augmenté pendant une courte période. Un tel processus est provoqué par le mouvement de la matière ultra-dense à l'intérieur de l'étoile, ce qui pourrait avoir renforcé le champ magnétique de l'objet ou modifié son orientation.

Importance scientifique de la découverte

Cette trouvaille offre plusieurs conclusions importantes pour l'astronomie moderne :

De nombreuses étoiles à neutrons jusqu'ici considérées comme « mortes » pourraient en réalité être des pulsars radio très faibles ;

La probabilité qu'il existe une vaste population de pulsars actifs dans notre galaxie, que nous n'avons pas encore détectés, a augmenté ;

Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi aucun signal radio n'a encore été trouvé dans les restes de supernovas célèbres comme SN 1987A.

Les étoiles à neutrons se forment lorsque le cœur d'étoiles massives s'effondre sous sa propre gravité après une explosion. Si un tel objet possède un champ magnétique puissant, on l'appelle pulsar . Cependant, les objets compacts centraux (CCO) sont restés longtemps des corps mystérieux n'émettant pas d'ondes radio.

Actuellement, les astronomes continuent d'observer l'« Œil bleu ». La question principale est de savoir si ce faible signal radio est permanent ou s'il s'agit simplement d'une conséquence temporaire du séisme interne de 2015. Si le signal persiste, il faudra réécrire les chapitres des manuels scolaires sur les étoiles à neutrons.