Disney+ prévoit d'introduire un type d'abonnement gratuit

Disney, l'un des plus grands géants des médias au monde, envisage de lancer une nouvelle formule d'abonnement pour sa plateforme de streaming Disney+ qui serait entièrement gratuite, mais financée par la publicité. Cette étape est considérée comme un changement stratégique visant à élargir l'audience de la plateforme et à accroître sa compétitivité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon les informations fournies par Business Insider, Adam Smith, directeur des produits et de la technologie chez Disney, a discuté de cette question lors d'une réunion interne récente. Bien qu'aucune information précise n'ait encore été donnée sur les films ou séries qui seront proposés gratuitement ni sur la date de lancement officiel de ce service, la direction de l'entreprise manifeste un vif intérêt pour un modèle de contenu gratuit.

Concurrence et demande du marché

La raison principale de cette décision de Disney+ est le désir de concurrencer des services gratuits comme YouTube et Tubi. Ces derniers temps, une tendance s'est renforcée parmi les utilisateurs : abandonner les abonnements payants au profit de plateformes offrant du contenu gratuit en échange du visionnage de publicités.

Selon les données de la société d'analyse Nielsen, la part de marché des services de streaming gratuits augmente chaque année. Par exemple, aux États-Unis, la part de ces services dans le temps de visionnage total devrait passer de 12,7 % en 2024 à 18,7 % d'ici 2026. Il s'agit d'un signal sérieux pour les services basés sur le modèle d'abonnement payant traditionnel.

Nouvelle stratégie sur le marché du streaming

Actuellement, des concurrents majeurs comme Netflix et Amazon Prime reposent principalement sur des abonnements payants. Cependant, des plateformes comme Apple TV+ et Paramount+ ont déjà permis aux utilisateurs non enregistrés de visionner gratuitement les premiers épisodes de certaines séries. Disney+ prévoit d'élargir ce modèle en proposant une partie de son catalogue sur une base gratuite permanente.

Cette nouvelle pourrait également être importante pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Actuellement, le prix de nombreux services de streaming internationaux est assez élevé pour le marché local. L'introduction d'un modèle gratuit financé par la publicité permettra à des produits médiatiques de qualité d'atteindre un public plus large.

En conclusion, en révisant sa politique tarifaire, Disney+ cherche non seulement à attirer de nouveaux utilisateurs, mais aussi à assurer sa stabilité financière grâce aux revenus publicitaires. Si ce projet est mis en œuvre avec succès, il ne fait aucun doute que l'ère du contenu gratuit dans le monde du streaming atteindra une nouvelle étape.