La Chine rattrape Elon Musk dans la course à l'espace : une fusée réutilisable testée avec succès

Une avancée majeure dans l'industrie spatiale chinoise attire l'attention de la communauté internationale. La société d'État Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a réussi le lancement d'une fusée Long March et a récupéré son étage principal sur un navire spécial en mer. La Chine devient ainsi le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à maîtriser cette technologie complexe. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

Cette réussite est perçue comme une réponse directe aux fusées Falcon 9 de SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, qui ont radicalement réduit les coûts des vols spatiaux. Selon la CASC, la réutilisation de cet étage est prévue d'ici la fin de l'année, ce qui propulsera l'efficacité économique des programmes spatiaux chinois vers un nouveau palier.

Différences technologiques et approche unique

Les ingénieurs chinois ont opté pour une approche légèrement différente de celle de SpaceX. Alors que les fusées Falcon 9 déploient des pieds d'atterrissage pour se poser verticalement sur une plateforme, la fusée Long March chinoise est capturée par un filet spécial monté sur une structure imposante sur le navire. Cependant, dans les deux cas, un atterrissage réussi nécessite des logiciels de guidage extrêmement complexes, des capteurs précis et des moteurs résistants capables de supporter la rentrée atmosphérique.

SpaceX utilise actuellement ses fusées réutilisables pour étendre son réseau de satellites Starlink et remplit des contrats cruciaux pour la NASA et le département de la Défense des États-Unis. La maîtrise de cette technologie par la Chine lui confère non seulement un avantage scientifique, mais aussi stratégique.

Concurrence mondiale et enjeux de sécurité

Bien que les règles de sécurité nationale empêchent les entreprises chinoises et américaines de se disputer directement les mêmes clients, cette technologie pourrait modifier l'équilibre du marché mondial. Les fusées réutilisables permettront à la Chine de créer son alternative à Starlink et de déployer des centres de données orbitaux. Cela créera une concurrence sérieuse pour les technologies occidentales, notamment sur les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.

D'autres entreprises privées mènent actuellement des recherches dans ce domaine :

Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos, a réussi à récupérer son propulseur, mais a suspendu ses essais suite à des explosions récentes ;

Rocket Lab travaille sur une fusée réutilisable nommée Neutron ;

Stoke Space prévoit de tester une fusée entièrement réutilisable cette année.

Parallèlement, Elon Musk ne compte pas s'arrêter là. Son immense fusée Starship devrait effectuer son prochain vol dans les prochains jours. Si le Starship devient pleinement opérationnel, il surpassera toutes les fusées existantes en termes de capacité de charge utile, consolidant ainsi une fois de plus la suprématie américaine dans l'espace.