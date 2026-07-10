«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'Iran

Le président américain Donald Trump a de nouveau fait une déclaration ferme sur la possibilité d'une tentative d'assassinat à son encontre par l'Iran. Il a affirmé qu'il avait laissé des instructions préalables stipulant que, s'il venait à mourir, Washington infligerait à l'Iran une frappe militaire sans précédent dans l'histoire.

Cette déclaration intervient alors que les relations entre les États-Unis et l'Iran se tendent davantage, suscitant de vifs débats sur la scène internationale.

Trump : « Bombardez-les comme jamais auparavant »

New York Post Dans une interview accordée à la publication, Donald Trump a déclaré qu'il se considérait comme l'une des principales cibles de l'Iran.

Selon ses propos, s'il lui arrivait quelque chose, des instructions ont été données pour répondre à l'Iran avec une force sans précédent.

Trump a également souligné que ce n'est pas seulement le nouveau plan d'assassinat de l'Iran qui est en cause, mais que le désir de Téhéran de l'éliminer est connu depuis de nombreuses années.

Pourquoi Trump se considère-t-il comme une cible ?

La publication écrit que l'Iran adopte une attitude hostile envers Trump depuis que le général Qassem Soleimani a été tué lors d'une frappe américaine en 2020.

Depuis lors, il est noté que les services spéciaux américains ont renforcé la sécurité du président et que les menaces potentielles ont été examinées à plusieurs reprises.

En juillet 2024, lors d'une tentative d'assassinat survenue lors d'un meeting électoral en Pennsylvanie, une balle a effleuré l'oreille de Trump. Selon les informations officielles, aucun lien n'a été établi entre cet événement et l'Iran.

La tension s'est encore accrue

Ces derniers jours, les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont encore détériorées.

Selon les rapports, lors de la cérémonie d'enterrement du guide suprême iranien Ali Khamenei, certains manifestants ont brandi des bannières appelant à des actions contre Trump.

Parallèlement, The New York Times a rapporté que, de retour du sommet de l'OTAN, Trump a utilisé l'ancien avion Air Force One plutôt que le nouvel appareil offert par le Qatar. La publication a écrit que cette décision a été prise sur la base des recommandations de sécurité des services secrets américains.

L'Iran rejette les accusations

Trump avait déjà affirmé auparavant que le gouvernement iranien avait tenté à deux reprises d'organiser un assassinat contre lui. Il a lié ces menaces aux actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Cependant, les responsables de Téhéran rejettent catégoriquement toutes les accusations concernant la préparation d'un assassinat contre Trump.

Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie par les autorités américaines concernant les déclarations de Trump.