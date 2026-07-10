«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'Iran

·74·Monde
«S'il m'arrive quelque chose...» : Trump révèle des instructions secrètes concernant l'Iran

Le président américain Donald Trump a de nouveau fait une déclaration ferme sur la possibilité d'une tentative d'assassinat à son encontre par l'Iran. Il a affirmé qu'il avait laissé des instructions préalables stipulant que, s'il venait à mourir, Washington infligerait à l'Iran une frappe militaire sans précédent dans l'histoire.

Cette déclaration intervient alors que les relations entre les États-Unis et l'Iran se tendent davantage, suscitant de vifs débats sur la scène internationale.

Trump : « Bombardez-les comme jamais auparavant »

New York Post Dans une interview accordée à la publication, Donald Trump a déclaré qu'il se considérait comme l'une des principales cibles de l'Iran.

Selon ses propos, s'il lui arrivait quelque chose, des instructions ont été données pour répondre à l'Iran avec une force sans précédent.

Trump a également souligné que ce n'est pas seulement le nouveau plan d'assassinat de l'Iran qui est en cause, mais que le désir de Téhéran de l'éliminer est connu depuis de nombreuses années.

Pourquoi Trump se considère-t-il comme une cible ?

La publication écrit que l'Iran adopte une attitude hostile envers Trump depuis que le général Qassem Soleimani a été tué lors d'une frappe américaine en 2020.

Depuis lors, il est noté que les services spéciaux américains ont renforcé la sécurité du président et que les menaces potentielles ont été examinées à plusieurs reprises.

En juillet 2024, lors d'une tentative d'assassinat survenue lors d'un meeting électoral en Pennsylvanie, une balle a effleuré l'oreille de Trump. Selon les informations officielles, aucun lien n'a été établi entre cet événement et l'Iran.

La tension s'est encore accrue

Ces derniers jours, les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont encore détériorées.

Selon les rapports, lors de la cérémonie d'enterrement du guide suprême iranien Ali Khamenei, certains manifestants ont brandi des bannières appelant à des actions contre Trump.

Parallèlement, The New York Times a rapporté que, de retour du sommet de l'OTAN, Trump a utilisé l'ancien avion Air Force One plutôt que le nouvel appareil offert par le Qatar. La publication a écrit que cette décision a été prise sur la base des recommandations de sécurité des services secrets américains.

L'Iran rejette les accusations

Trump avait déjà affirmé auparavant que le gouvernement iranien avait tenté à deux reprises d'organiser un assassinat contre lui. Il a lié ces menaces aux actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Cependant, les responsables de Téhéran rejettent catégoriquement toutes les accusations concernant la préparation d'un assassinat contre Trump.

Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie par les autorités américaines concernant les déclarations de Trump.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Europe s'oppose à Instagram et Facebook : Meta sous la menace d'une lourde amendeL'Europe s'oppose à Instagram et Facebook : Meta sous la menace d'une lourde amendeHier, 22:58Des archéologues découvrent une pièce inattendue sous le palais d'un empereur romainDes archéologues découvrent une pièce inattendue sous le palais d'un empereur romainHier, 22:45Affrontement majeur à Lviv : Une foule renverse un véhicule du commissariat militaireAffrontement majeur à Lviv : Une foule renverse un véhicule du commissariat militaireHier, 22:15À Bakou, un chauffeur laisse ses passagers dans le bus pour aller fumerÀ Bakou, un chauffeur laisse ses passagers dans le bus pour aller fumerHier, 21:11Des restes d'un couple enlacé découverts dans une tombe vieille de 3 000 ans en UkraineDes restes d'un couple enlacé découverts dans une tombe vieille de 3 000 ans en UkraineHier, 19:42Un avion effectue un amerrissage forcé en HaïtiUn avion effectue un amerrissage forcé en HaïtiHier, 19:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois