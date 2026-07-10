Dans la ville ukrainienne de Lviv, un affrontement massif a éclaté entre des habitants et des membres du Centre territorial de recrutement (TSK) en raison des mesures de mobilisation. Environ 200 personnes ont participé à cet incident dans le district de Sykhiv, la situation échappant rapidement à tout contrôle. Zamin.uz présente les détails de l'incident et la réaction ferme des hautes autorités ukrainiennes.

Comment le conflit a-t-il commencé ?

Selon la version fournie par le Centre territorial de recrutement de la région de Lviv, les événements se sont déroulés comme suit :

Les militaires ont commencé à vérifier les documents d'une personne née en 1996, résidant à Lviv et recherchée pour violation des règles d'enregistrement militaire, avant de l'interpeller et de l'emmener au bâtiment du TSK.

Par la suite, des passants ont remarqué le groupe du TSK, ont commencé à interférer avec le travail des militaires et plusieurs autres employés du centre ont bloqué le passage d'un véhicule de service.

La dispute verbale s'est rapidement transformée en affrontement. Une foule agressive, aux cris de « Honte ! », a endommagé le véhicule de service des militaires et l'a renversé.

Selon les médias locaux, les policiers arrivés sur les lieux ont simplement observé le conflit sans intervenir pour empêcher le renversement du véhicule. Deux militaires ont été blessés lors des affrontements.

Excuses devant la caméra et déserteur arrêté

Après l'incident, des vidéos ont circulé sur Internet montrant des participants aux troubles (dont des adolescents) s'excusant devant les militaires et forcés de crier « Gloire au TSK ! ». Les responsables des forces armées ukrainiennes ont qualifié cela de résultat d'une « conversation éducative » menée avec les participants.

Actuellement, deux affaires pénales ont été ouvertes pour entrave aux activités des forces armées ukrainiennes et usage de la violence. L'un des participants actifs aux troubles, Oleg Gavrilov, 23 ans, a été arrêté. Selon l'enquête, il a aspergé un policier de gaz lacrymogène et l'a frappé. Au tribunal, il a été révélé que Gavrilov était en réalité un soldat ayant quitté son unité militaire de son propre chef en février de cette année (désertion).

Réaction des autorités : Qu'ont dit Zelensky et Budanov ?

Ces troubles massifs ont provoqué des déclarations fermes de la part des hautes autorités du pays :

Volodymyr Zelensky (Président de l'Ukraine) : « C'est une situation très mauvaise, une attitude très mauvaise envers les personnes en uniforme militaire. Cela ne devrait pas arriver. »

Kyrylo Budanov (Chef du renseignement militaire) : « Si aujourd'hui vous déchirez les vêtements et frappez un militaire de votre propre armée, réfléchissez à qui vous protégera demain de l'armée ennemie qui fera exactement la même chose. »

Le ministère ukrainien de la Défense a souligné que seule la propagande russe a profité de cette situation (car les vidéos ont été largement diffusées dans les médias russes), tout en admettant que les méthodes de mobilisation « nécessitent des améliorations ».

Crise profonde du système de mobilisation

Cette explosion à Lviv est le produit de la fatigue et du mécontentement accumulés parmi la population dans le contexte des hostilités prolongées. Les citoyens ukrainiens se plaignent depuis longtemps des méthodes des employés du TSK qui interceptent illégalement des hommes dans les rues pour les embarquer de force dans des minibus.

Les données de l'ombudsman ukrainien montrent que la situation est devenue systémique :