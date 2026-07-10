Le bloc propulseur Fregat est arrivé au cosmodrome de Vostochniy pour de nouvelles missions

Le processus de préparation des prochains vols spatiaux au cosmodrome russe de Vostochniy a atteint une nouvelle étape. Selon la société d'État "Roskosmos", le Fregat , un bloc propulseur universel chargé de placer avec précision les engins spatiaux sur les orbites désignées, a été livré avec succès au cosmodrome. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Un avion de transport An-124-100 à grande capacité a été utilisé pour transporter cette cargaison spéciale. Après l'atterrissage à l'aéroport du cosmodrome, l'équipement a été immédiatement transféré vers le bâtiment d'assemblage et d'essais. Ici, les spécialistes installeront le bloc sur son poste de travail et effectueront une vérification complète de tous ses systèmes.

La clé des missions complexes

Le bloc Fregat se distingue dans l'astronautique moderne par sa polyvalence. Il est principalement utilisé avec des lanceurs de classe moyenne. La fonction principale de l'appareil, après s'être séparé de la fusée porteuse, consiste à placer un ou plusieurs satellites sur des points calculés avec précision ou à les diriger au-delà de l'espace proche de la Terre.

La particularité de cette technologie réside dans le fait que Fregat possède son propre système de propulsion. Cela lui permet d'allumer et d'éteindre ses moteurs plusieurs fois au cours d'un même vol. Par conséquent, il est possible d'accomplir des missions complexes, comme le déploiement successif de plusieurs appareils sur des orbites de différentes altitudes à l'aide d'une seule fusée.

Importance régionale et perspectives

L'expansion de l'utilisation du cosmodrome de Vostochniy est également intéressante d'un point de vue scientifique pour la région d'Asie centrale, en particulier pour l'Ouzbékistan. À une époque où l'attention portée au développement de la recherche spatiale, des communications par satellite, de l'agriculture et de la surveillance environnementale augmente dans notre région, de telles capacités technologiques revêtent une importance capitale.

Dans un avenir proche, les spécialistes termineront tous les tests de laboratoire nécessaires avant d'intégrer le bloc Fregat dans la structure du lanceur. Les détails concernant la mission spécifique dans laquelle ce bloc sera lancé et les satellites qu'il mettra en orbite devraient être annoncés lors des prochaines étapes de la préparation.