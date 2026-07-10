SK Hynix lève 26,5 milliards de dollars via la plus grande IPO étrangère de l'histoire des États-Unis

Le géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix a levé 26,5 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché boursier américain. Il s'agit de la plus grande IPO (offre publique initiale) jamais réalisée par une entreprise étrangère dans l'histoire des bourses américaines, dépassant le record d'Alibaba en 2014 (25 milliards de dollars). Ce succès prouve une fois de plus l'intérêt mondial massif pour les technologies d'intelligence artificielle (AI). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Alors que l'entreprise introduisait ses actions sur le Nasdaq, la demande des investisseurs a été sept fois supérieure à l'offre. Bien que SK Hynix ait proposé ses titres avec une prime de 2,7 % par rapport au prix moyen de la bourse de Séoul, le cours de l'action a grimpé de 14 % dès le début des transactions. Cette situation montre que l'entreprise a réussi à contourner le phénomène de « décote coréenne », une sous-évaluation typique des entreprises coréennes due aux risques géopolitiques et aux systèmes de gouvernance.

L'intelligence artificielle et le facteur NVIDIA

La clé du succès de SK Hynix réside dans son leadership dans la production de mémoire à large bande passante (HBM), essentielle pour les puces d'intelligence artificielle. Actuellement, NVIDIA s'appuie précisément sur les produits de SK Hynix pour ses processeurs graphiques (GPU). Avec la demande croissante pour les systèmes AI dans le monde, le besoin pour ces puces mémoire augmente également de manière exponentielle.

Selon ixbt.com, les fonds colossaux levés seront alloués à trois domaines principaux : la construction d'une nouvelle usine en Corée du Sud, l'établissement d'une unité d'emballage de puces et l'achat de scanners EUV permettant de créer les semi-conducteurs les plus avancés. Ces investissements devraient renforcer davantage la position de l'entreprise dans la course technologique.

La demande stratégique des États-Unis : de nouvelles usines

L'entrée de SK Hynix sur le marché américain s'inscrit dans un contexte de mobilisation de l'administration de Washington. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, lors d'une réunion avec des représentants de l'industrie des semi-conducteurs, a appelé les entreprises sud-coréennes à construire de nouvelles usines sur le sol américain. Des négociations sont actuellement en cours avec Samsung et SK Hynix à ce sujet.

Le gouvernement américain, tout en soutenant des fabricants locaux comme Micron, vise également à délocaliser les capacités de production des géants étrangers vers son propre pays. Pour information, Micron a déjà annoncé un investissement de 250 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines aux États-Unis, ce qui devrait créer plus de 90 000 emplois.

Pour les passionnés de technologie et les investisseurs, cette nouvelle témoigne d'un changement dans l'équilibre des forces sur le marché mondial des semi-conducteurs. L'activité de marques comme SK Hynix et Samsung sur le marché américain pourrait influencer directement le prix et la disponibilité des gadgets et des équipements de serveurs à l'avenir.