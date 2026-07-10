Bigme Hibreak Dual 2 : Présentation d'un smartphone innovant à double écran et 80 Hz

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Bigme Hibreak Dual 2 : Présentation d'un smartphone innovant à double écran et 80 Hz

La société Bigme, connue pour ses solutions uniques dans le monde de la technologie, a dévoilé son appareil de nouvelle génération : le smartphone Hibreak Dual 2. Ce gadget se distingue nettement de ses concurrents sur le marché en intégrant simultanément un écran IPS traditionnel et un écran E Ink couleur qui ne fatigue pas les yeux. L'appareil est conçu non seulement pour les lecteurs, mais aussi pour les utilisateurs recherchant une efficacité maximale dans leur travail. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale particularité du modèle Hibreak Dual 2 réside dans le saut technologique de son écran E Ink. Bien que ces écrans se caractérisent généralement par un faible taux de rafraîchissement, les ingénieurs de Bigme ont réussi à l'« accélérer » jusqu'à 80 Hz. Selon ixbt.com, il s'agit d'un niveau record pour les écrans à encre électronique, assurant une fluidité d'image lors du défilement de textes ou d'opérations d'interface simples.

Deux mondes : la synergie entre IPS et E Ink

Les écrans situés à l'arrière et à l'avant du smartphone remplissent des fonctions différentes. L'écran principal E Ink mesure 6,13 pouces avec une résolution de 824 x 1648 pixels. Il est idéal pour une lecture prolongée, le travail sur documents et la protection des yeux. Le second écran IPS de 5 pouces fonctionne avec une résolution de 1280 x 720 pixels et peut être utilisé pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou dans des applications où la précision des couleurs est importante.

Les capacités techniques de l'appareil répondent également pleinement aux exigences modernes. Il est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8300, garantissant des performances élevées. Les utilisateurs peuvent choisir entre 12 ou 16 GB de RAM, ce qui permet au smartphone de fonctionner sans ralentissement en mode multitâche.

Fonctionnalités supplémentaires et prix

Le smartphone offre également des avantages pour les créatifs et les employés de bureau : l'appareil prend en charge un stylet spécial. Cela permet de prendre des notes manuscrites ou de dessiner sur l'écran E Ink. En matière de connectivité, il prend en charge les réseaux 5G et dispose d'un double emplacement pour carte SIM.

  • Caméra principale : capteur de 50 mégapixels ;
  • Caméra frontale : 5 mégapixels ;
  • Batterie : 4450 mAh ;
  • Charge : technologie de charge rapide 30 W.
Actuellement, les précommandes pour le Bigme Hibreak Dual 2 sont ouvertes sur la plateforme Kickstarter. Le prix de départ de l'appareil est fixé à 560 dollars. Bien que ces appareils hybrides ne soient pas encore très répandus, ils pourraient être parfaits pour les professionnels qui passent de longues heures devant leur écran de smartphone.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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