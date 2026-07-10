HyperTexting : une nouvelle application pour parcourir Internet comme un réseau social

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HyperTexting : une nouvelle application pour parcourir Internet comme un réseau social

Les utilisateurs d'Internet modernes sont plus habitués à faire défiler des flux sur les réseaux sociaux qu'à effectuer des recherches d'informations. La nouvelle application HyperTexting vise à transformer tout le Web en un flux fluide et infini, à l'instar de Facebook ou X. Cette plateforme permet aux utilisateurs de visualiser les sites Web traditionnels dans un format de réseau social. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Créé par Caleb Hailey, fort de 20 ans d'expérience dans le monde de la technologie, HyperTexting est désormais disponible pour iOS. Dans une interview accordée à TechCrunch, l'auteur rappelle les promesses des débuts d'Internet : à l'époque, on s'attendait à ce que chacun possède son propre domaine et publie son contenu de manière indépendante. Cependant, avec l'émergence des réseaux sociaux, les gens ont préféré ouvrir des pages sur des plateformes toutes faites plutôt que de gérer des sites personnels.

L'idée principale du projet HyperTexting est de combiner l'interface pratique des réseaux sociaux (flux, profils, abonnements, likes et commentaires) avec des sites Web ouverts. Les utilisateurs peuvent s'abonner à leurs blogs, sites d'actualités et newsletters préférés en un seul clic et suivre leurs mises à jour dans un flux unique.

Vers un Internet sans algorithmes

Caleb Hailey souligne qu'il s'est inspiré des changements récents de la plateforme Twitter pour créer cette application. Selon lui, en poursuivant la croissance, les réseaux sociaux ont abandonné l'ordre chronologique pour ne montrer aux utilisateurs que du contenu sélectionné par des algorithmes. HyperTexting, quant à lui, présente les informations par ordre chronologique de publication, sans aucun algorithme caché.

Un autre aspect unique de l'application est qu'elle simplifie le processus de mise à jour d'un site Web personnel au niveau de l'envoi d'un simple message. Cela permet aux utilisateurs de créer et de gérer leur propre espace numérique sans avoir à apprendre des systèmes complexes. L'auteur estime qu'il s'agit d'une manière nouvelle et moderne de populariser la technologie RSS.

Le concept de « doom scrolling » pendant la pandémie a poussé Hailey à abandonner complètement les réseaux sociaux. En revenant à des lecteurs RSS comme NetNewsWire, il a réalisé à quel point cette méthode d'obtention d'informations était utile. HyperTexting est né de l'intégration de cette approche classique dans une interface moderne et accessible à tous.

Actuellement, HyperTexting permet à ses utilisateurs de consommer non seulement des articles textuels, mais aussi des contenus multimédias dans un format pratique. Ce projet est considéré comme une étape importante vers un avenir décentralisé, libre et contrôlé par l'utilisateur. Pour les utilisateurs, cette application peut s'avérer utile pour suivre les publications internationales et leurs blogueurs préférés sur une plateforme unique, sans publicités excessives ni algorithmes.

HypeрТехтингInternetИжтимоий ТармоқТехнологияiOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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