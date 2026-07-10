Le prochain mercato de la Premier League a débuté avec un transfert retentissant. Le milieu de terrain de l'équipe nationale italienne, Sandro Tonali, est devenu un joueur du club londonien de Tottenham pour 100 millions de livres sterling (environ 134 millions de dollars). Ce transfert attire l'attention non seulement par son ampleur financière, mais aussi par le choix du joueur en faveur des « Spurs », malgré l'intérêt de grands clubs comme Manchester United. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Tottenham a connu une crise inattendue ces dernières saisons. L'équipe a terminé le championnat à la 17e place pendant deux années consécutives, frôlant même la relégation. Cependant, sous la direction de Roberto De Zerbi, le club a réussi à restaurer une partie de son prestige en remportant l'Europa League la saison dernière. Désormais, la direction du club vise à renouveler radicalement l'effectif et à lutter pour les premières places.

Pourquoi Londres ?

L'ancien milieu de terrain du club, Danny Murphy, s'est exprimé sur les coulisses de ce transfert dans une interview accordée à Goal.com. Selon lui, le prestige de la ville de Londres et ses conditions de vie ont joué un rôle majeur dans le choix de Sandro Tonali. Murphy a souligné que la capitale britannique reste une destination attrayante pour les joueurs étrangers.

« Il serait naïf de nier que Londres a une place à part pour les joueurs étrangers. D'après mon expérience, ce facteur est décisif. Si des équipes comme Manchester United, Manchester City ou Liverpool avaient fait une offre financière aussi ferme que celle de Tottenham pour Tonali, il aurait peut-être pris une autre décision. Car la possibilité de gagner des trophées l'emporte généralement sur la localisation », déclare Murphy.

Parallèlement, la direction de Tottenham a tout mis en œuvre pour convaincre le joueur. Alors que d'autres clubs rivaux ne voulaient pas dépasser certaines limites en termes de montant de transfert ou de salaire, le club londonien n'a pas hésité à dépenser une somme record pour la star italienne. Cela aurait été le facteur décisif dans le transfert de Tonali vers le nord de Londres.

Réformes à grande échelle au club

Sandro Tonali n'est pas la seule recrue majeure de Tottenham cet été. Afin de renforcer l'effectif, le club a également recruté les joueurs suivants :

Matheus Fernandes — un milieu de terrain talentueux en provenance de West Ham ;

Jan Paul van Hecke — un défenseur central qui était le pilier de la défense de Brighton.

Le staff technique dirigé par Roberto De Zerbi prévoit désormais de se séparer des joueurs superflus qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Plusieurs départs sont attendus dans les semaines à venir. Tonali, quant à lui, doit devenir la figure centrale du nouveau milieu de terrain de l'équipe et ramener Tottenham au niveau de la Ligue des champions.

En conclusion, le transfert de Sandro Tonali témoigne des ambitions toujours élevées de Tottenham. Bien que l'équipe ait traversé des périodes difficiles en championnat ces dernières années, la puissance financière et le facteur londonien restent des armes essentielles pour attirer des joueurs de haut niveau.