L'application Fizz pour les universités accuse Sidechat et un investisseur de Maveron d'espionnage

·27·Technologie
L'application Fizz pour les universités accuse Sidechat et un investisseur de Maveron d'espionnage

Le conflit juridique entre la plateforme sociale Fizz, populaire auprès des étudiants américains, et son principal concurrent Sidechat a pris une nouvelle tournure. Selon de nouveaux documents judiciaires, Fizz accuse Jerry Lu, investisseur du fonds de capital-risque Maveron, d'avoir volé des informations commerciales confidentielles pour les transmettre à ses concurrents. Cette affaire soulève de sérieux doutes sur la confiance entre les startups et les investisseurs sur le marché du capital-risque. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon la plainte initiale, Jerry Lu aurait rencontré les fondateurs de Fizz avec l'intention déclarée d'investir. Cependant, au cours de ces réunions, des informations confidentielles — telles que la stratégie de croissance de l'entreprise, les indicateurs d'utilisateurs et la feuille de route du produit — ont été immédiatement transmises aux propriétaires de Sidechat, considérés comme des rivaux. Ces données étaient jugées cruciales pour consolider la position de la startup sur le marché.

Pratiques déloyales

La concurrence entre Fizz et Sidechat est devenue intense depuis longtemps. Les deux plateformes servent d'espaces de communication anonyme et de potins pour les étudiants. Fizz accuse son rival non seulement de vol de données, mais aussi d'autres pratiques déloyales, notamment :

  • Entraver le lancement de l'application Fizz sur de nouveaux campus universitaires ;
  • Propager de fausses rumeurs sur une prétendue violation de la base de données de Fizz ;
  • Envoyer des rapports de spam injustifiés contre Fizz sur Instagram ;
  • Payer les étudiants pour qu'ils suppriment l'application Fizz.
Il s'avère qu'après avoir rencontré les fondateurs de Fizz, Teddy Solomon et Ashton Cofer, en 2022, Jerry Lu a envoyé les notes prises à Flower Ave Inc., propriétaire de Sidechat. Fait intéressant, Lu a par la suite officiellement investi dans le projet Sidechat. Les captures d'écran et les échanges présentés au tribunal montrent que cet échange d'informations confidentielles était systématique.

Les aspects négatifs des applications anonymes

Bien que ces applications soient populaires parmi les étudiants, leurs activités sont vivement critiquées par les établissements d'enseignement. Par exemple, le système de l'Université de Caroline du Nord (UNC) a interdit l'utilisation de ces applications sur ses campus. Cette décision fait suite à des cas de cyberharcèlement et de publications portant atteinte à l'honneur des étudiants observés sur ces plateformes anonymes.

Ce procès a relancé le débat sur l'éthique des investisseurs en capital-risque dans le monde de la technologie. De nombreux fondateurs de startups confient leurs secrets commerciaux aux investisseurs lors du processus de levée de fonds. Si le tribunal tranche en faveur de Fizz, cela pourrait entraîner de nouveaux obstacles juridiques et des exigences plus strictes dans les relations entre les investisseurs en capital-risque et les startups.

Pour l'instant, les représentants de Sidechat et de Maveron n'ont pas fait de commentaires officiels sur ces accusations. Cependant, les nouveaux détails révélés au cours de la procédure suggèrent que les plans stratégiques de Sidechat concernant l'acquisition de l'application Yik Yak en 2023 pourraient également avoir été basés sur les données de Fizz.

FizzSidechatСтартапВенчурТехнология
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

AMD présente la nouvelle architecture Zen 6 : Une révolution pour les processeurs serveursAMD présente la nouvelle architecture Zen 6 : Une révolution pour les processeurs serveursHier, 23:51Le patron de Hugging Face : les entreprises délaissent la location d'IALe patron de Hugging Face : les entreprises délaissent la location d'IAHier, 23:26Une batterie nucléaire de nouvelle génération capable de fonctionner pendant 5730 ans créée en ChineUne batterie nucléaire de nouvelle génération capable de fonctionner pendant 5730 ans créée en ChineHier, 23:24HyperTexting : une nouvelle application pour parcourir Internet comme un réseau socialHyperTexting : une nouvelle application pour parcourir Internet comme un réseau socialHier, 22:27Le bloc propulseur Fregat est arrivé au cosmodrome de Vostochniy pour de nouvelles missionsLe bloc propulseur Fregat est arrivé au cosmodrome de Vostochniy pour de nouvelles missionsHier, 22:26SK Hynix lève 26,5 milliards de dollars via la plus grande IPO étrangère de l'histoire des États-UnisSK Hynix lève 26,5 milliards de dollars via la plus grande IPO étrangère de l'histoire des États-UnisHier, 22:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance