Une solution pour ceux qui sont fatigués des smartphones : Dumb Co présente des téléphones à touches « intelligents »

·35·Technologie
Une solution pour ceux qui sont fatigués des smartphones : Dumb Co présente des téléphones à touches « intelligents »

Bien que les smartphones soient devenus une partie intégrante de notre vie dans le monde moderne, la dépendance excessive à leur égard provoque chez beaucoup de personnes une fatigue mentale et un sentiment d'anxiété constant. Selon TechCrunch, la startup Dumb Co propose une solution unique à ce problème, en développant un modèle de « dumbphone » (téléphone basique) pour ceux qui souhaitent se détacher temporairement d'appareils comme l'iPhone. Il ne s'agit pas simplement d'un retour aux anciennes technologies, mais d'un équilibre idéal entre détox numérique et vie réelle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'idée principale de l'entreprise n'est pas de se débarrasser complètement du smartphone, mais de le laisser à la maison pendant un certain temps et de sortir avec un appareil compact doté uniquement des fonctions essentielles. L'une des fondatrices de Dumb Co, Lidia Peabody, partageant son expérience, souligne que s'éloigner du smartphone a eu un impact positif sur son état mental et l'a libérée d'une anxiété constante. Selon elle, les heures passées devant l'écran épuisent l'individu sans qu'il s'en rende compte.

Possibilités technologiques et confort

Bien que l'appareil proposé par Dumb Co rappelle par son apparence les téléphones à touches TCL du début des années 2000, son logiciel interne a été adapté aux exigences modernes. L'appareil offre aux utilisateurs les fonctionnalités suivantes :

  • Communiquer via la messagerie WhatsApp ;
  • Écouter de la musique sur les applications Spotify et Apple Music ;
  • Utiliser le service Uber ;
  • Recevoir des messages iMessage via des applications tierces.
Plus important encore, ce téléphone se synchronise avec le smartphone. Grâce à la fonction de transfert d'appel, vous pouvez recevoir tous les appels destinés à votre iPhone sur ce petit téléphone. Cela permet à l'utilisateur de rester en contact avec ses proches tout en s'éloignant du flux infini des réseaux sociaux.

Selon Afreka Ebanks, représentante de l'entreprise, de tels appareils aident à restaurer la communication en direct dans la société. « Nous voulons que les gens interagissent davantage entre eux au lieu de rester fixés sur leur smartphone. Ce téléphone n'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi une excellente excuse pour entamer une conversation », déclare-t-elle. L'utilisation d'un téléphone à touches dans la rue suscite de la curiosité et même de l'envie chez beaucoup.

Bien sûr, l'utilisation d'un « dumbphone » présente ses propres difficultés. Par exemple, taper du texte avec le système T9 est beaucoup plus lent et moins pratique que sur un écran tactile. De même, la vitesse de fonctionnement de l'appareil ne peut rivaliser avec celle des flagships modernes. Cependant, c'est précisément cette « lenteur » qui apprend à l'individu à ne pas se précipiter et à profiter du moment présent.

Sur le marché, on observe également ces dernières années une croissance de la demande pour les téléphones à touches simples. Bien que beaucoup les utilisent comme moyen de communication secondaire, des projets comme Dumb Co pourraient devenir une nouvelle tendance pour la jeune génération fatiguée du monde numérique. Pour ceux qui sont lassés des possibilités infinies des smartphones, ces téléphones à touches « intelligents » sont attendus comme une véritable délivrance.

ТехнологияСмартфонiPhoneДумб КоРақамли Детокс
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Chine rattrape Elon Musk dans la course à l'espace : une fusée réutilisable testée avec succèsLa Chine rattrape Elon Musk dans la course à l'espace : une fusée réutilisable testée avec succèsAujourd'hui, 21:59Bigme Hibreak Dual 2 : Présentation d'un smartphone innovant à double écran et 80 HzBigme Hibreak Dual 2 : Présentation d'un smartphone innovant à double écran et 80 HzAujourd'hui, 21:52Geely présente la batterie à charge la plus rapide au monde : 1 million de km d'autonomieGeely présente la batterie à charge la plus rapide au monde : 1 million de km d'autonomieAujourd'hui, 21:26Disney+ prévoit d'introduire un type d'abonnement gratuitDisney+ prévoit d'introduire un type d'abonnement gratuitAujourd'hui, 21:24Révolution aéronautique : Airbus et MTU lancent le développement d'un moteur électrique à hydrogèneRévolution aéronautique : Airbus et MTU lancent le développement d'un moteur électrique à hydrogèneAujourd'hui, 20:27Un nouveau leader dans la course aux ordinateurs quantiques : Oratomic lève 300 millions de dollarsUn nouveau leader dans la course aux ordinateurs quantiques : Oratomic lève 300 millions de dollarsAujourd'hui, 20:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance