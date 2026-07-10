Geely présente la batterie à charge la plus rapide au monde : 1 million de km d'autonomie

Le constructeur automobile chinois Geely a réalisé une véritable révolution technologique dans l'industrie des véhicules électriques. La batterie Aegis Gold Brick de nouvelle génération, développée par les ingénieurs de l'entreprise, a établi un record mondial en termes de vitesse de charge. Cette innovation devrait changer tous les stéréotypes sur le temps de charge des véhicules électriques et la durée de vie des batteries. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors des tests officiels menés par le Centre de technologie et de recherche automobile de Chine (CATARC), la batterie Aegis Gold Brick est devenue la première au monde à franchir le seuil de charge de 1000 kW. La puissance maximale enregistrée en temps réel a atteint 1093 kW. Selon ixbt.com, ce chiffre est plusieurs fois supérieur à celui des systèmes de charge les plus rapides actuellement disponibles sur le marché.

Sécurité et système de refroidissement innovant

Basée sur la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), la caractéristique principale de cette batterie réside dans ses éléments « short-blade » (lame courte). Une telle conception assure non seulement une réception rapide de la charge, mais aussi un haut niveau de sécurité. Selon les normes chinoises, la température de la batterie ne doit pas dépasser 65 °C lors d'une charge extrême. Les ingénieurs de Geely ont réussi à maintenir la température à 64 °C, même avec une puissance supérieure à 1 mégawatt.

Pour obtenir ce résultat, la surface d'échange thermique a été doublée. Cela a raccourci le chemin d'évacuation de la chaleur de la batterie et éliminé le risque de surchauffe du système. Ainsi, les conducteurs pourront charger leur véhicule à très haute vitesse sans craindre la dégradation de la batterie.

Garantie de longue durée

Un autre aspect surprenant de la nouvelle batterie est sa durabilité. Selon les données de Geely, l'Aegis Gold Brick peut supporter 4500 cycles de charge complète. Ce chiffre équivaut à une distance parcourue d'environ 1 million de kilomètres. Compte tenu du fait qu'un conducteur moyen parcourt 20 000 à 30 000 kilomètres par an, une telle batterie ne perdra pas ses propriétés pendant toute la durée de vie du véhicule.

Actuellement, le premier modèle équipé de cette batterie innovante, la berline électrique Lynk & Co 10, a été commercialisé sur le marché chinois. Le prix de cette voiture commence à environ 169 900 yuans. À l'avenir, Geely prévoit d'appliquer cette technologie à ses autres marques et modèles d'exportation.

Selon les experts, l'émergence de systèmes de charge de puissance mégawatt permettra de recharger les véhicules électriques aussi rapidement (en 5 à 10 minutes) que dans les stations-service traditionnelles. Cela pourrait accélérer considérablement le processus de transition vers les transports électriques dans le monde entier.