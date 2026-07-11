Meta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateurs

La société Meta a annulé une nouvelle fonctionnalité sur le réseau social Instagram qui permettait de modifier des photos à partir de profils publics d'utilisateurs à l'aide de l'IA. Cette décision a été prise après une vive protestation des utilisateurs du réseau social et des défenseurs des droits. Les représentants de l'entreprise ont admis que la nouvelle technologie n'avait pas donné les résultats escomptés et avait soulevé des questions de sécurité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Au début de la semaine, Meta avait présenté un nouveau générateur d'IA appelé Muse Image, développé par sa division Meta Superintelligence Labs. Dans le cadre de cet outil, les utilisateurs pouvaient marquer un autre compte public via le symbole @ et créer de nouvelles images basées sur ses photos. Cependant, le problème principal était qu'aucune notification n'était envoyée à la personne dont la photo était utilisée.

Selon TechCrunch, cette fonctionnalité a provoqué un grand tollé sur Internet dès son annonce. De nombreux experts et utilisateurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant la violation de la vie privée et le risque d'utilisation illégale de la propriété intellectuelle. Même de grandes publications technologiques ont eu le temps de publier des guides spéciaux sur la façon de désactiver cette fonctionnalité.

Question de sécurité et de contrôle

Dans une déclaration publiée sur son blog officiel, Meta a souligné que les retours des utilisateurs avaient été pris en compte. « Notre objectif était de fournir un outil créatif utile et de permettre aux gens de contrôler la manière dont leur contenu est utilisé. Cependant, nous avons entendu les avis selon lesquels cette fonctionnalité n'atteignait pas l'objectif visé et nous avons décidé de la supprimer complètement », a déclaré l'entreprise.

Selon Dylan Byers, fondateur de Puck News, Meta a subi des pressions non seulement de la part des utilisateurs ordinaires, mais aussi de grandes agences de talents, dont la célèbre CAA (Creative Artists Agency). Le risque que l'image de célébrités soit utilisée par l'IA à diverses fins, y compris la création de contenu inapproprié, a incité à prendre cette décision rapidement.

Depuis l'intégration de l'IA dans les réseaux sociaux, les cas d'utilisation abusive de cette technologie se multiplient. En particulier, la création d'images obscènes via la falsification de l'image de femmes célèbres (deepfake) est devenue un problème mondial. La fonctionnalité présentée par Meta aurait pu ouvrir la voie à de tels abus.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car Instagram est l'une des plateformes les plus populaires du pays. La question de la sécurité des données personnelles et des photos est également fréquemment discutée dans le segment local. Ce recul de Meta a montré que les géants technologiques sont obligés d'écouter les exigences des utilisateurs en matière de sécurité.

Actuellement, les autres fonctionnalités du générateur Muse Image continuent de fonctionner, mais la possibilité de créer des images basées sur les profils publics d'autres personnes a été entièrement bloquée. L'entreprise promet de renforcer davantage les filtres de sécurité avant d'introduire de tels outils à l'avenir.