Le Japon franchit une nouvelle étape dans la course à l'espace : le lanceur réutilisable RV-X testé avec succès

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Le Japon franchit une nouvelle étape dans la course à l'espace : le lanceur réutilisable RV-X testé avec succès

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a réussi, pour la première fois dans l'histoire du pays, le lancement et l'atterrissage d'une fusée expérimentale réutilisable, le RV-X. Ce test constitue une étape importante pour le Japon afin de réduire considérablement les coûts des vols spatiaux et d'accroître sa compétitivité sur le marché spatial mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors des essais menés sur le site de Noshiro, l'appareil a décollé verticalement, a effectué un vol stationnaire, un déplacement horizontal et a atterri en douceur sur le point désigné. Selon le chef de projet Takashi Ito, la fusée s'est élevée à 11 mètres de hauteur, s'est déplacée sur 16 mètres et a atterri avec succès. Bien que le vol ait duré moins d'une minute, il était techniquement planifié à la perfection.

Caractéristiques technologiques et perspectives

La fusée RV-X a été développée en collaboration entre la JAXA et Mitsubishi Heavy Industries. L'appareil mesure 1,8 mètre de diamètre et 7,3 mètres de hauteur. Il est équipé d'un moteur conçu pour une longue durée de vie et de quatre pieds d'atterrissage amortis. Les ingénieurs soulignent que ce moteur a déjà passé avec succès 165 tests de mise à feu.

Actuellement, le Japon utilise sa toute nouvelle fusée H3, mais comme il s'agit d'un système à usage unique, il peine à rivaliser économiquement avec les fusées Falcon 9 de SpaceX. Le projet RV-X vise précisément à résoudre ce problème, ouvrant la voie à l'acquisition par le Japon de lanceurs entièrement réutilisables à l'avenir.

Compétition mondiale et coopération internationale

Selon les informations d'ixbt.com, le Japon a effectué ce test un jour après que la Chine a réussi l'atterrissage de son propre lanceur réutilisable. Bien que SpaceX (États-Unis) domine ce domaine, la Chine et désormais le Japon cherchent à rejoindre les leaders. La réduction du coût des missions spatiales est devenue la tendance majeure de l'astronautique mondiale actuelle.

La JAXA ne se limite pas à ses propres ressources et mène également des recherches conjointes sur les systèmes réutilisables avec l'Allemagne et la France. À l'avenir, il est prévu de faire monter la fusée RV-X à 100 mètres et d'effectuer des manœuvres plus complexes. La maîtrise de ces technologies devrait réduire considérablement les coûts de mise en orbite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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